Costas rompió el silencio en Racing sobre Juanfer Quintero a River: "Si quiere ir"

Costas rompió el silencio sobre la chance de Juanfer Quintero a River.

Desde Racing, Gustavo Costas rompió el silencio acerca de la posibilidad de que Juan Fernando Quintero vuelva al River Plate de Marcelo Gallardo. El entrenador de la "Academia" habló acerca del enganche colombiano de 32 años que se marchó de Avellaneda en enero del 2025 y está en el radar del "Millonario" como un probable refuerzo para el próximo mercado de pases.

Al contrario de lo que se suponía, el ídolo de la "Acadé" manifestó que no tendría problema con el regreso de "Juanfer" a la institución de Núñez. De hecho, recordó que fue muy feliz por dirigir al crack -con el que fueron campeones de la Copa Sudamericana 2024- y llenó de elogios al cafetero que actualmente se desempeña en América de Cali de su país natal.

Costas no tiene problemas si Juanfer Quintero vuelve a River: "No me voy a enojar"

El director técnico y emblema de Racing dialogó con el programa Fútbol Continental (Radio AM 590) y fue contundente sobre este tema: "SI Juanfer quiere ir a river, no me voy a enojar". Incluso, destacó: "Nos dio a nosotros lo que nos tenía que dar y estoy eternamente agradecido porque, desde el primer día, me dijo que íbamos a ganar la Copa. Ojalá sea feliz, le deseo lo mejor. Los jugadores son con mis hijos, no me voy a poner mal si va...".

Gallardo y Juanfer, la última vez que se vieron en Racing 1-0 River en diciembre del 2024.

Los objetivos de Racing en 2025, entre la Copa Libertadores y los torneos locales

"El objetivo es ganar el viernes (contra Central Córdoba de Santiago del Estero en Avellaneda). Vamos partido a partido, todos son importantes. Uno quiere todo, a veces es difícil. Nosotros no tenemos un equipo abundante. Nos costó porque se lesionaron muchos jugadores y ahora estamos cada vez mejor".

El poco recambio en el plantel

"No me gusta poner excusas. Trajimos un grupo de jugadores que no jugaron las cosas que han lograron, partidos con 50.000 personas o estas finales... Después de haber ganado, el cuerpo se relaja. Los chicos como (Maximiliano) Salas y (Adrián) ´Maravilla´ (Martínez) no jugaron esta clase de campeonatos con esta gente, que tenes que ganar sí o sí. Acá hay que ganar todos los días. No es por poner excusas, pero para mí nos pasó eso".

"Confío mucho en el grupo. Al hincha, que se quede tranquilo que queremos ganar todos y vamos por todo. Me gusta potenciar al jugador. El que tiene hambre, que no está salvado. Jugadores intensos que se matan por la camiseta y por el grupo. La parte humana es fundamental. Que sea buena gente, tire para adelante y tenga ganas de ganar cosas. Es la primera vez, desde que estoy en Racing, que nos vengan a buscar a todos los jugadores. Vinieron hasta por (Facundo) Cambeses, que es el arquero suplente".

La chance de Maravilla Martínez a la Selección Argentina

"A Maravilla, que no lo convoquen de la Selección. Me gustaría por él, pero a veces vuelven y... Lo quiero conmigo todo el día".

El posible cruce de Racing vs. Independiente en el Torneo Apertura

"Si vos querés salir campeón, te tenés que cruzar con el que venga. Independiente pasa por un momento muy bueno. Les digo a los jugadores: 'Al que tiene una camiseta distinta a nosotros, hay que pasarlo por arriba´".