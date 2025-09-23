Racing - Vélez por Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

Racing vs Vélez por Copa Libertadores: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing y Vélez Sarsfield buscarán escribir un capítulo histórico en sus páginas este martes 23 de septiembre en el "Cilindro" de Avellaneda, con la "Academia" teniendo la ventaja del 1-0 obtenido en la ida en Liniers y la posibilidad de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años. El equipo de Gustavo Costas llega entonado tras tres victorias consecutivas, mientras que el "Fortín" dirigido por Guillermo Barros Schelotto necesita revertir el resultado adverso para seguir con vida en el torneo continental más importante de Sudamérica.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y Vélez Sarsfield, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y Vélez Sarsfield?

El partido entre Racing y Vélez por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 23 de septiembre de 2025, a partir de las 19 horas de Argentina en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Esteban Ostojich de Uruguay, mientras que Andrés Cunha, también uruguayo, estará a cargo del VAR.

La Academia llega a este partido decisivo tras conseguir una contundente victoria por 2-0 ante Huracán como visitante en el Torneo Clausura, con goles de Duván Vergara y Matías Zaracho. El equipo de Costas acumula tres triunfos consecutivos que le devolvieron la confianza después de un inicio irregular en el campeonato local, donde ocupa la novena posición en la Zona A con apenas 10 puntos.

Racing mantiene un excelente momento en la Copa Libertadores, donde viene de eliminar a Peñarol en octavos de final y logró una valiosa victoria por 1-0 en la ida ante Vélez gracias al gol de Adrián "Maravilla" Martínez. El conjunto de Avellaneda necesita simplemente no perder para avanzar a las semifinales del torneo continental, algo que no logra desde 1997.

El equipo académico busca repetir la hazaña de hace casi tres décadas y aprovechar la ventaja obtenida en Liniers para dar el gran salto. Racing es el actual campeón de la Copa Sudamericana 2024 y también conquistó la Recopa Sudamericana 2025, por lo que llega con experiencia en finales internacionales y la confianza de saber ganar torneos importantes.

Por su parte, Vélez llega a este encuentro tras vencer 2-1 a San Martín de San Juan como visitante en el Torneo Clausura, donde marcha tercero en la Zona B con 18 puntos. Los goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy le dieron el triunfo al Fortín, aunque el equipo sufrió la expulsión de Aarón Quirós en el segundo tiempo.

El conjunto de Barros Schelotto debe revertir el 0-1 adverso de la ida para seguir con vida en la Copa Libertadores, donde llegó a esta instancia tras eliminar a Fortaleza de Brasil en octavos de final con un global de 3-1. Vélez necesita ganar o empatar 1-1 para avanzar a semifinales gracias al gol de visitante, pero deberá hacerlo en una de las canchas más difíciles del fútbol argentino.

La historia no favorece al Fortín en este tipo de cruces: en eliminatorias directas por Copa Libertadores, de siete veces que quedó en desventaja, solo logró revertir el resultado una vez, precisamente en 1994 ante Junior de Barranquilla cuando posteriormente se coronó campeón del torneo. Vélez intentará repetir esa épica para seguir soñando con volver a una semifinal continental después de varios años.

Formaciones probables de Racing y Vélez

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari o Duván Vergara.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca.

El técnico de Racing, Costas, cuenta con todo su plantel disponible para este encuentro decisivo. En la victoria ante Huracán, el entrenador utilizó un equipo mayormente alternativo para preservar a sus figuras, por lo que se espera el regreso de los titulares habituales para este compromiso. Santiago Solari volvió a entrenarse con normalidad tras superar una molestia en el cuádriceps y pelea su lugar con Duván Vergara para acompañar a "Maravilla" en el ataque.

El DT académico planea mantener el esquema de cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros, aunque con variantes que le permitan armar un 4-1-4-1 en fase defensiva. Matías Zaracho parece haberse ganado un lugar en el mediocampo tras su buen rendimiento ante Huracán, mientras que Bruno Zuculini regresa tras cumplir la suspensión que se perdió en la ida por su expulsión ante Peñarol en octavos.

Por el lado de Vélez, Guillermo debe realizar cambios obligados debido a las ausencias. Lisandro Magallán no podrá estar presente al haber sido expulsado en la ida por doble amonestación, por lo que Emanuel Mammana ocupará su lugar en el centro de la defensa junto a Aarón Quirós. El Mellizo también recupera a una pieza fundamental: Braian Romero dejó atrás el desgarro que lo marginó del primer partido y está listo para reaparecer desde el arranque.

El entrenador del Fortín debe definir entre Tomás Galván y Manuel Lanzini para el mediocampo, siendo esta la gran incógnita táctica de la noche. Maher Carrizo e Imanol Machuca serán las principales cartas ofensivas por las bandas, mientras que el equipo intentará mostrar una versión más atacante que en la ida, donde jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Magallán.

Racing vs. Vélez: ficha técnica