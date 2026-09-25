Lo quieren de la Premier League: Boca blindó a Aranda

Boca Juniors decidió blindar a sus promesas Tomás Aranda y Leonel Flores firmando contratos hasta diciembre de 2029 con cláusulas de rescisión de 20 millones de dólares limpios. Las sumas se elevan a 25 millones ante el interés de clubes de la Premier League como Arsenal y Chelsea para evitar salidas imprevistas.

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No es la primera vez que la joyita del Xeneize aparece en los medios internacionales, porque hace unos meses se conoció que se encontraba dentro de la carpeta de seguimiento de dos equipos de Italia: Como y Parma. Sin embargo, ninguno de los dos llevó a cabo un ofrecimiento formal o inició gestiones para que haya un ida y vuelta entre los clubes con el fin de celebrar la transferencia. Esto provocó que desde La Ribera hagan valer lo firmado hace un tiempo atrás.

"Tomás Aranda podría ser nuevo jugador del Arsenal en 2027. Los Gunners están muy interesados en la joya de Boca y podrían comprarlo en 20 millones de dólares, un precio cercano a la cláusula de rescisión. El Chelsea también lo sigue de cerca", expresó el periodista turco Ekrem Konur, que se desempeña como periodista en The Sun

Lo particular es que el joven se encuentra blindado por 20 millones de dólares, pero deben ser abonados de manera íntegra, sin impuestos y en un solo pago. Algo que va a contramano de lo expuesto por el colega de Turquía.

Otro elemento que se debe mencionar y es muy aplicado por los clubes del fútbol argentino es que los jugadores suelen contar con una doble cláusula de rescisión. Una se encuentra activada cuando el mercado de pases está vigente, mientras que la segunda se pone en marcha al cierre del mismo. En el caso de Tomás Aranda, el valor de sus servicios asciende de 20 a 25 millones de dólares, que deben ser pagados sin retención alguna.

Lo mismo con Flores

Uno de los juveniles que tuvo un rápido crecimiento por lo que venía mostrando en la división de Reserva, pero mucho más desde la incorporación de Rodolfo Arruabarrena, fue Leonel Flores, que rápidamente fue promovido al plantel de Primera División. Uno que dispone de contrato extenso hasta finales de 2029. En este caso, no se conoce que haya interesados desde Europa, pero ante la duda se fijó una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares que, al igual que en el caso de Tomás Aranda, se incrementa a 25 millones cuando haya una propuesta con el mercado de pases argentino cerrado.