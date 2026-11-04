Quiénes son las dos promesas que subió Ponzio a la Primera de River tras perder el Superclásico

River Plate enfrentará a Aldosivi este jueves 5 de noviembre desde las 15 horas en el marco de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El Estadio José María Minella le abrirá las puertas al "Tiburón" de Javier "Archu" Sanguinetti ya descendido y al "Millonario" que quiere terminar lo más alto posible en la anual y en el campeonato. Leonardo Ponzio lo sabe y aprovechará para darle rodaje a dos chicos que pueden debutar en la Primera del elenco de Núñez y ya brillaron en Reserva.

{{{htmlAmp}}}

Quiénes son las dos joyas que pueden debutar en River con Ponzio como DT ante Aldosivi

Si bien todavía el club no anunció la nómina de convocados para este encuentro que será arbitrado por Bryan Ferreyra, lo cierto es que el periodista partidario Germán Balcarce ya anunció que tanto Felipe Esquivel como Elías Núñez la integrarán. Ambos dijeron presente en la agónica victoria ante Tigre por 2 a 1 en el Torneo Proyección -convirtieron Maximiliano Soria y Jonathan Spiff para el local en River Camp- y ahora estarán disponibles para el "León".

La victoria ante el "Matador" posicionó al "Millonario" como líder de la Zona A junto a Talleres de Córdoba a la espera de que juegue Vélez ante San Lorenzo este miércoles. Si el "Fortín" gana volverá a ser el único puntero del campeonato.a una fecha del final de la fase regular.

Elías Núñez, una de las joyas de River que puede debutar ante Aldosivi

Felipe Esquivel

El nacido en Resistencia, provincia de Chaco, el 12 de mayo del 2008 se desempeña como delantero, es diestro y acumula un total de 40 partidos en la Reserva. En ellos marcó tres goles, sumó cuatro asistencias y fue expulsado una vez -en la final del Apertura ante Racing que River perdió-. Su debut tuvo lugar en agosto del 2024 dos años después de arribar a la institución y tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2028.

Elías Núñez

El volante central oriundo de Paraná, Entre Ríos, nació el 7 de marzo del 2007 y llegó a River a los 10 años. Su debut en la Reserva se dio recién en 2026, más precisamente el 26 de marzo y ya lleva 25 encuentros disputados con dos goles anotados, sin asistencias ni expulsiones. A diferencia de su compañero, todavía no tiene contrato firmado con el club.

Cuándo juega River vs. Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario" de Leonardo Ponzio se verá las caras con el "Tiburón" de Mar del Plata este jueves 5 de noviembre desde las 15 horas en el Estadio José María Minella con el arbitraje de Bryan Ferreyra. El encuentro saldrá en vivo por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. El último antecedente entre ambos quedó para el elenco marplatense y fue con victoria por 3 a 1 en los 16avos de final de la Copa Argentina en el marco del primer encuentro oficial del semestre para ambos.