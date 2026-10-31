Aldosivi descendió a la Primera Nacional del fútbol argentino este viernes 30 de octubre por la noche después de la derrota por 2 a 1 ante Racing en el Cilindro y Javier Sanguinetti tuvo un picante cruce con un periodista en conferencia de prensa. El "Archu" recibió una llamativa pregunta sobre Andrés Chávez, quien ingresó pasados los 20 del segundo tiempo y no pudo revertir la historia. La consulta no tardó en hacerse viral y mucho menos la respuesta del propio entrenador que no se guardó nada.

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El picante cruce de Sanguinetti con un periodista tras el descenso de Aldosivi

"Espero que me entiendas desde mi dolor, te digo que parece hasta mala praxis. Es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual y hoy se comió un gol abajo del arco que nos mandó al descenso", esbozó el periodista, quien luego pidió disculpas por sus palabras y continuó: "Te juro que se me quiebra la voz porque siento que no había manera de seguir poniendo a ese jugador cuando tenés a los pibes en la Reserva de Aldosivi que corren hasta la última pelota. ¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe con poner a un jugador que pesa 120 kilos en la cancha? Gracias".

Ante esta consulta, Sanguinetti no tardó en responder: "No voy a contestarte porque me parece que no merecés que te conteste, estás muy irrespetuoso. Entiendo tu dolor pero me parece completamente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador. En todo caso lo tendrías que plantear a otra persona, no a mí. Nosotros tenemos jugadores que tenemos que utilizar, la plantilla que me dieron cuando llegué es esta", fueron las declaraciones del "Archu".

Cómo está el panorama en la Primera Nacional y el resto de las categorías

Los ganadores de cada zona medirán en una final para buscar el primer ascenso. El segundo saldrá del Reducido que jugarán el perdedor de dicho encuentro sumado a los que queden del segundo al octavo de cada grupo. Por otro lado, en cuanto al descenso, hay tres equipos que ya descendieron y el lunes 2 de noviembre se definirá el cuarto que saldrá de Chicago, Chacarita y Patronato.

Aldosivi descendió a la Primera Nacional tras la derrota con Racing

El fútbol argentino que ya cuenta con los ascendidos Excursionistas (a Primera Nacional) y Luján (de la C a la B Metro), además de los descendidos Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Primera, Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero de la Primera Nacional, Ituzaingó de la B Metropolitana y el desafiliado Muñiz de la Primera C a la que ya subió Barrancas desde el Torneo Promocional Amateur y Defensores de Glew puede lograrlo si vence a Argentino de Rosario. Sólo restan definir los dos ascensos a la máxima categoría y uno más por división.