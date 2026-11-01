Ponzio apuntó contra el VAR tras la derrota ante Boca: "En muchos casos interfiere en contra nuestro"

El mundo del fútbol argentino sigue envuelto en la polémica tras un nuevo y vibrante Superclásico disputado en La Bombonera, donde Boca se impuso por 1–0 frente a River. En medio de un clima caliente y de repercusiones constantes, Leonardo Ponzio se metió de lleno en el análisis del partido y dejó declaraciones muy fuertes en rueda de prensa, centrando el foco en el desempeño de los jueces y en el uso de la tecnología.

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El encuentro dejó sensaciones encontradas y un fuerte malestar en el conjunto de Núñez. Para Ponzio, el desarrollo del juego estuvo condicionado desde temprano por decisiones arbitrales que perjudicaron a su equipo: "Hay que quedarse con un hombre menos marca la tendencia del partido", expresó al referirse a cómo se desnaturalizó la disputa en el campo de juego. Lejos de esquivar el bulto, el referente del Millonario apuntó directamente contra los fallos de la terna y la intervención del VAR.

Durante la conferencia, Ponzio fue contundente respecto a la incidencia de la tecnología y los árbitros en los partidos decisivos, señalando que los fallos suelen inclinarse siempre para el mismo lado: "El VAR interfiere en muchos casos en contra nuestro", sentenció. Además, exigió mayor criterio y uniformidad en las decisiones, advirtiendo que este tipo de situaciones bochornosas terminan perjudicando el espectáculo: "Si van a participar, que sea en conjunto y que no sea una falta similar a la de cachete, como una falta similar a la de blanco. Que se tome la misma interpretación".

El análisis del entrenador interino o integrante del cuerpo técnico reflejó la frustración de un plantel que sintió que no pudo disputar el clásico en igualdad de condiciones. Ponzio insistió en que el arbitraje argentino atraviesa momentos complejos donde los jueces terminan condicionando el resultado final: "El espectáculo que vinieron a ver, que es fútbol, no fue poco", lamentó, haciendo hincapié en que los fanáticos se quedan sin ver una verdadera contienda táctica y deportiva debido a los reiterados fallos polémicos.

De esta manera, las palabras de Leonardo Ponzio no solo retratan la amargura por la derrota en La Bombonera, sino que también encienden la mecha de un debate profundo sobre la transparencia, el criterio del VAR y el arbitraje en el fútbol argentino, dejando en claro que el malestar institucional y deportivo en River trasciende la caída clásica