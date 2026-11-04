El periodista hincha de River Plate, Nicolás Distasio, lanzó un duro análisis sobre el presente futbolístico e institucional del club de Núñez durante la emisión del programa F12 por la pantalla de ESPN. En un encendido intercambio con el conductor Mariano Closs, el panelista remarcó la falta de rumbo deportivo del club de Núñez, cuestionó el manejo de la comisión directiva y apuntó contra perjuicios arbitrales recientes.

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"Ante este River débil, ante este River sin actitud ni aptitud, ante este River de jugadores que evidentemente no dan la talla todavía y con decisiones dirigenciales que todavía uno no entiende y que no se sabe hacia dónde apunta River desde sus medidas dirigenciales, ante una estructura tan débil futbolísticamente, viene alguien te sopla y te caés", disparó el periodista al inicio de su intervención.

"A River lo están dejando en el piso"

Distasio profundizó en lo que considera un período prolongado de desorientación institucional. "River hace dos años y medio que ha perdido identidad futbolística. River ha despilfarrado dinero de una manera insólita y no ha logrado construir nada que se asimile a lo que River pretende como institución y como equipo de lo que yo he visto en toda mi vida de River. Hace dos años que no veo absolutamente nada", sostuvo.

En esa misma línea, criticó el continuo recambio de futbolistas e integrantes del cuerpo técnico sin sostener un proyecto a largo plazo. "Se han revoleado jugadores para un lado, se han contratado jugadores por otro, vino un técnico y desde su autoridad dijo 'lo que había no sirve para más', después viene otro técnico y dice 'no, yo para diferenciarme de este...' Entonces River se maneja desde los impulsos y la dirigencia va escuchando un poco lo que habla la gente de River en cuanto a sus urgencias y actúa de esa manera", evaluó.

Frente a ese panorama, el comunicador reclamó una mayor templanza a las autoridades de la institución: "Los dirigentes de River tienen que aprender a gestionar las crisis. Porque si no, cada seis meses River va a estar arrancando un ciclo nuevo y a River lo están dejando en el piso. Hace tiempo largo que River está en el piso".

Los cuestionamientos al área de fútbol y los arbitrajes

El panelista insistió en la necesidad de fijar un rumbo deportivo concreto. "Claramente River tiene que enfocar su proyecto futbolístico hacia algún lado y tener la convicción necesaria de sostenerlo si aún hay malos resultados. No destruir planteles, no armar planteles cada seis meses. River tiene que mostrar seriedad a nivel dirigencial", exigió, para luego preguntarse: "Son dos años y medio de muchísima oscuridad, Mariano, y pocas alegrías. ¿Y quién se hace responsable de esto? ¿Cómo puede ser que a River lo abofetee cualquiera?".

Asimismo, cuestionó la falta de claridad en la toma de decisiones dentro del club: "No se sabe quién decide las cosas en River en cuanto a materia futbolística. Vino un español que no sabemos dónde está, vino un Longoria que no sabemos quién es, y no habló nunca en su vida porque lo tienen escondido y que ahora se dice que en diciembre se va".

Por último, Distasio relacionó la debilidad interna del club con las situaciones arbitrales desfavorables que, según indicó, sufrió el equipo. "River pierde cuatro partidos, los primeros jugando muy mal, pero tuvo que tener un penal con Barracas clarísimo, un penal con Tigre clarísimo, una expulsión por último hombre con Central clarísima", enumeró.

Para cerrar su descargo, el periodista expresó: "No puedo ser racional de sentarme a ver un partido de fútbol sabiendo que no va a haber justicia, porque sé que no va a haber justicia con River. Porque sé que River no tiene que ganar para algunos que hoy deciden muchas cosas". Y concluyó: "Las dos cosas son una realidad, que a River lo vienen perjudicando desde hace un tiempo largo y River el más sufrido es el hincha".