Quién es Sergio Torres, el cantante de cumbia santafesina que cerrará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Quién es Sergio Torres, el cantante de cumbia que cerrará la despedida de Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina este martes 6 de octubre y, entre los diferentes shows, habrá una sorpresa en el final: Sergio Torres. El cantante de cumbia santafesina es uno de los favoritos del 10 y cerrará la noche en el Monumental.

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Quién es Sergio Torres: el cantante que cierra la despedida de Messi

Apodado "la voz de la cumbia", Torres es una de las voces más emblemáticas de la cumbia de Santa Fe y su estilo romántico lo convirtió en un clásico de música tropical.

El cantante comenzó en Grupo Alegría que, en 1992, pasó a ser la Grupo Cali, fue su voz y lideró la banda junto al acordeonista Darío Zanco. Con Cali grabó "Mi Amante", su primer disco, que salió en 1994. Después siguió su camino como solista. Esta noche volverá a compartir escenario con Zanco en el Monumental para cerrar la despedida del astro del fútbol.

El vínculo de Torres con Messi

Messi nunca ocultó su gusto por la cumbia santafesina y Torres se encuentra entre los artistas que más escucha. Según contó el propio cantante, conoció a Messi en 2006, en los días previos al Mundial de Alemania. El hermano del futbolista lo pasó a buscar por Rosario y compartieron un día en una quinta de Arroyo Seco. Después, Torres participó de festejos privados del capitán, entre ellos su cumpleaños número 20, cuando todavía formaba parte del Grupo Cali.

El cantante conoció a Lionel Messi en 2006 y hasta cantó en su cumpleaños de 20

Esta noche no será la primera vez que Torres cante en el Monumental para la Selección. Años atrás cantó una versión a capela del Himno Nacional antes de un partido de Eliminatorias donde la Albiceleste se enfrentó a Bolivia, tras la baja de Ricardo Iorio.

¿Cómo será el cierre de la despedida de Messi?

El partido de Argentina contra Benín empieza a las 20 hs, pero desde las 17.30 se podrán disfrutar de shows de Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román, El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q'Lokura y hasta Damas Gratis. Antes del encuentro, Fabio Santana cantará el Himno, mientras que en el entretiempo se presentará Gaspar Benegas, de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Después de los drones y los fuegos artificiales a las 22 hs llegará el cierre: