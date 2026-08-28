Quién es la novia de Leonardo Ponzio: así es Celeste Pumpido

Leonardo Ponzio volvió a quedar en el centro de la escena de River, aunque esta vez desde un lugar diferente al que ocupó durante más de una década: el exmediocampista asumió como entrenador interino del plantel profesional luego de la salida de Eduardo Coudet. En medio de este nuevo desafío, su pareja Celeste Pumpido expresó su apoyo a través de una historia de Instagram.

"Confío en tus ganas y tu amor incondicional por estos colores. Acá estoy y estamos todos para acompañarte en cada paso. Un gran desafío y muchos sueños por seguir cumpliendo. Te mereces todo lo bueno y más", destacó la mujer en un mensaje que acompañó con un emoji de corazón.

Leonardo Ponzio.

La relación entre Ponzio y Pumpido no es nueva para quienes siguen la vida del exjugador fuera de las canchas. Ambos suelen compartir actividades y eventos sociales, aunque mantienen un perfil relativamente reservado. En marzo, por ejemplo, fueron fotografiados juntos durante un torneo de polo en General Rodríguez, donde Ponzio participó como jugador.

Quién es Celeste Pumpido, la pareja de Leonardo Ponzio

Celeste Pumpido es hija de Nery Pumpido, histórico arquero argentino y uno de los integrantes del plantel de la Selección Argentina que conquistó el Mundial de México 1986 bajo la conducción de Carlos Bilardo. El exarquero tuvo además una extensa trayectoria en River, donde fue campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental en 1986.

La conexión con el fútbol argentino aparece así en las dos ramas de la pareja: mientras Ponzio construyó una extensa historia en River y es uno de los grandes referentes de la institución, Pumpido creció en una familia vinculada directamente con uno de los momentos más importantes de la Selección Argentina.

Pumpido también acompañó a Ponzio en diferentes momentos de su vida después del retiro profesional. En 2024, ambos fueron vistos juntos durante un viaje por Mendoza, donde disfrutaron de bodegas y paisajes del Valle de Uco.

El nuevo desafío de Ponzio luego de la salida de Eduardo Coudet

El desembarco de Ponzio en el banco ocurre después de la salida de Coudet y en un contexto deportivo delicado para River. El exmediocampista había descartado meses atrás la posibilidad de convertirse en entrenador, pero el escenario cambió abruptamente y la dirigencia decidió darle la conducción del equipo.

El debut oficial será este domingo 30 de agosto ante Banfield por el Torneo Clausura. Mientras tanto, la dirigencia decidió que Ponzio y su cuerpo técnico continúen, en principio, hasta diciembre. Sin embargo, tampoco se descarta que puedan extender su vínculo durante 2027 si los resultados acompañan.

La apuesta tiene una particularidad: Ponzio no llega al banco como un entrenador formado fuera del club, sino como uno de los máximos símbolos de la historia reciente de River. Ahora deberá transformar ese conocimiento del vestuario y de la institución en resultados dentro de la cancha.