Quién es Agustín Giay: la historia del jugador que quiere ganarse la "4" de la Selección Argentina

La Selección Argentina inicia un nuevo ciclo y una de las novedades en el equipo será la de Agustín Giay, que busca quedarse con el lateral derecho.

Hay historias que empiezan mucho antes de llegar a una cancha de la Primera división. La de Agustín Giay nació en San Carlos Centro, Santa Fe, entre potreros, viajes y una frase que repetía desde chico: “Quiero ser jugador de fútbol”. Ahora, a los 22 años, aquel sueño lo encuentra ante el desafió de convencer a Lionel Scaloni y ganarse un lugar en el nuevo ciclo de la Selección Argentina que comienza este miércoles en fecha FIFA.

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Agustín Giay y sus primeros pasos en Santa Fe

Giay nació el 16 de enero de 2004 en San Carlos Centro, una ciudad del corazón de Santa Fe. Su relación con la pelota comenzó prácticamente desde que era un niño y, con apenas 3 años, llegó a Unión Progresista de San Carlos Sur.

Sin embargo, fue en Argentino de San Carlos donde comenzó a dejar una huella más profunda. Allí empezó a destacarse y a mostrar condiciones que rápidamente despertaron la atención de entrenadores y dirigentes.

Había algo que Giay tenía claro desde muy pequeño. Mientras otros chicos todavía imaginaban qué querían hacer cuando fueran grandes, él ya tenía una respuesta. “Quiero ser jugador de fútbol”, repetía.

El fútbol también formaba parte de su familia. Su papá, Maxi, tenía una reconocida trayectoria dentro del fútbol regional y era una figura destacada de la Liga Santafesina. Sus hermanos compartían la misma pasión y su mamá acompañaba cada paso de un camino que pronto iba a exigirle un enorme sacrificio familiar.

De San Carlos a San Lorenzo, el primer gran salto

Los potreros fueron la primera escuela de Giay. En las canchas de tierra, entre frío, barro y partidos de escuelita, empezó a desarrollar algunas de las características que después llevaría al fútbol profesional. Su talento no pasó inadvertido. Uno de los dirigentes que más confió en sus condiciones fue Ernesto Dipp, histórico referente de Argentino de San Carlos.

El crecimiento fue tan rápido que con 13 años llegó una de las decisiones más importantes de su vida: dejar Santa Fe y viajar a Buenos Aires para incorporarse a las divisiones inferiores de San Lorenzo. Para un chico de esa edad no significaba solamente cambiar de club. Era alejarse de su casa, de sus amigos y de una rutina conocida para instalarse en una pensión.

Sus padres estuvieron detrás de cada paso. Lo acompañaron en los viajes, en las despedidas y en esos momentos en los que el sueño de convertirse en futbolista comenzaba a exigir algo más que talento. En San Lorenzo, Giay respondió. Poco a poco se transformó en una de las apariciones más interesantes de las inferiores del club.

La aparición en Primera y el respaldo de Rubén Darío Insúa

Giay tenía una característica que podía convertirse en una ventaja decisiva: su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del sector derecho. Podía jugar como lateral, carrilero o incluso volante. A esa versatilidad le agregó personalidad, inteligencia táctica y una madurez que sorprendía para su edad.

Su debut en Primera División se produjo el 19 de abril de aquel del 2022, con 18 años. Fernando Berón, quien había asumido como entrenador interino después de la salida de Pedro Troglio, decidió incluirlo como titular ante Unión, por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Giay ocupó el puesto de carrilero derecho en una línea de cinco defensores.

Pero su consolidación llegó con Rubén Darío Insúa. El "Gallego" apostó por el juvenil y, desde que consiguió la titularidad en la quinta fecha ante Tigre, comenzó a convertirse en una pieza prácticamente fija del equipo.

Solo se ausentó en los encuentros ante Argentinos Juniors y Estudiantes porque estaba participando con la Selección Argentina en el torneo disputado en España. Uno de sus primeros grandes recuerdos en Primera quedó asociado al clásico frente a Boca. En el triunfo 2-1 de San Lorenzo, Giay marcó el empate parcial cerca del final del primer tiempo y consiguió así su primer gol oficial.

El capitán de la Selección Argentina Sub-20

Su experiencia en Primera hizo que llegara al Torneo de L'Alcudia 2022 como uno de los futbolistas con mayor rodaje entre los 22 convocados por Javier Mascherano. Pero Giay tuvo un papel todavía más importante: fue el capitán de aquella Selección Argentina Sub-20 que terminó levantando el trofeo.

La final fue frente a Uruguay. Argentina ganó 4-0 y Giay tuvo la posibilidad de abrir el partido con el primer gol de la goleada. Para el santafesino, aquel tanto fue mucho más que una anotación en una final. Era otra estación en el recorrido de un chico que había dejado su ciudad natal para perseguir una idea que tenía desde que era pequeño.

El título de L'Alcudia también significó otro paso dentro de las selecciones juveniles. Antes había formado parte de los combinados Sub-15 y Sub-17.

Palmeiras apostó por Giay

El crecimiento de Giay en San Lorenzo no pasó inadvertido. Después de dos años y medio en Primera y 88 partidos disputados, Palmeiras decidió apostar por el defensor argentino. En junio de 2024, el club brasileño compró el 75% de su ficha por 7 millones de dólares.

El cambio de escenario implicó un nuevo desafío. El fútbol brasileño le ofreció otro nivel de competencia y un contexto diferente para continuar desarrollando sus condiciones. Desde entonces, su recorrido siguió creciendo. Si bien en su primer año no pudo ganarse un lugar entre los titulares, su personalidad le permitió entrar en la confianza del multicampoen DT, Abel Fererreira, y hoy es una pieza relevante del plantel. Desde su llegada al equipo de Sao Paulo, Giay acumula 101 partidos con el "Verdao", con un gol y una asistencia.

El nuevo desafío de Giay en la Selección Argentina

Ahora aparece el capítulo más importante de su carrera. La Selección Argentina comienza un nuevo ciclo con vistas al Mundial 2030 y Lionel Scaloni le dará una oportunidad a Giay para mostrar sus condiciones.

El defensor llega después de atravesar todo el proceso de selecciones juveniles, consolidarse en San Lorenzo y dar el salto a Palmeiras. Su debut con la camiseta argentina ya se produjo en un amistoso ante Mauritania en 2026, por lo que el encuentro frente a Bolivia por fecha FIFA no será su estreno con la Albiceleste.

Además, Giay formó parte de la concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 y estuvo entre los futbolistas considerados por Scaloni para integrar la lista definitiva de 26 jugadores. Ahora la historia cambia. Ya no se trata solamente de llegar a la Selección: el objetivo es quedarse.

La pelea por la camiseta número 4

El puesto de lateral derecho tiene a Nahuel Molina como uno de sus principales nombres, pero Giay aparece como una de las alternativas para el nuevo ciclo. A los 22 años, el futbolista nacido en San Carlos Centro tiene por delante la posibilidad de construir su propio lugar dentro de la Selección Argentina. El camino que empezó en los potreros santafesinos, continuó en San Lorenzo y lo llevó hasta Palmeiras ahora desemboca en el equipo de Scaloni.

La historia todavía está escribiendo un capítulo nuevo. Y, en el fondo, la frase que Giay repetía de chico mantiene el mismo sentido: “Quiero ser jugador de fútbol”. Esta vez, el sueño pasa por algo todavía más grande: ganarse la camiseta número 4 de la Selección Argentina.