Los puntajes de los jugadores en la derrota de la Selección Argentina vs. Uruguay

Uno por uno: los puntajes de los jugadores de la Selección Argentina en el amistoso ante Uruguay (foto: AFA).

La Selección Argentina cayó frente a Uruguay por 2-1 en el anteúltimo amistoso del 2026, en La Bombonera, y tuvo un rendimiento irregular de cada uno de sus jugadores en el encuentro. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no mereció la derrota y tuvo mucha mala fortuna en ambos tantos visitantes, antes del final del año frente a Costa Rica en Córdoba. Vale la pena, entonces, detallar cómo fue uno por uno el rendimiento de los jugadores de la "Albiceleste" contra el elenco "charrúa" como local.

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Los puntajes de los jugadores de la Selección Argentina ante Uruguay

Gerónimo Rulli (5): El capitán no tuvo demasiada exigencia en el inicio. En el primer tiempo, sacó las pocas pelotas que le patearon y no se complicó cuando salió jugando con los pies. Ya en el segundo, falló en el gol del 2-0 de Maximiliano Araújo, ya que el balón fue muy "bombeado" y con poca velocidad, pero igualmente se le metió por el segundo palo. Después, se redimió con dos tapadas determinantes en ambos mano a mano.

Gonzalo Montiel (5): Firme en defensa, controló bien a los extremos uruguayos. Sin embargo, le costó bastante cuando pasó al ataque. Al margen de dos buenos desbordes, en general fue irresoluto cuando llegó hasta el fondo.

Leonardo Balerdi (3): Tuvo algunos desacoples defensivos con faltas innecesarias, como en la infracción previa al 0-1. Fue amonestado en el inicio del segundo período, cuando tuvo la mala fortuna de hacer un gol en contra tras un despeje hacia el medio de Lisandro Martínez. Perdió duelos decisivos con Darwin Núñez y hasta se cayó cuando quiso salir desde abajo.

Lisandro Martínez (5): No se complicó en defensa, estuvo siempre bien parado y salió jugando con su clase habitual, con pases rasantes y precisos hacia el mediocampo. En el segundo tiempo, un mal rechazo suyo hacia el medio del área terminó en el gol en contra de Balerdi para el 0-1.

Facundo Medina (5): Cubrió bien el lateral izquierdo, fue criterioso con las cesiones y se mostró fuerte en los duelos mano a mano. Cumplió.

Exequiel Palacios (6): Recuperó varias pelotas y estuvo preciso con el primer pase. Siempre bien parado, aunque no terminó pesando en el desarrollo del encuentro. Salió en el entretiempo.

Alexis Mac Allister (5): No fue el eje que suele ser en la mitad de la cancha y hasta falló algún pase impropio en él. Igualmente, no desentonó ni cometió errores groseros.

Enzo Fernández (5): En el primer tiempo jugó como interior, aunque en el complemento ya se plantó decididamente como volante central. En ambas facetas, no descolló y no pesó en el juego, aunque levantó un poco sobre el final.

Nicolás Paz (7): Apenas destellos de su clase y gambetas aisladas, aunque sin terminar de ser desequilibrante de tres cuartos de cancha hacia adelante. Así y todo, el juego fluyó cuando pasó por él y desplegó magia en algunas jugadas puntuales.

Julián Álvarez (6): En el primer tiempo se generó a sí mismo un par de chances de gol con remates peligrosos, aunque en el segundo se diluyó al igual que el resto del equipo. Aportó la lucha y la entrega de siempre, aunque en esta ocasión sin demasiado peso hasta que hizo el tanto del encuentro con una gran aparición en el centro del área, tras el desborde de Gianluca Prestianni por la izquierda. Bien o mal, se hizo cargo siempre con la pelota.

Thiago Almada (4): No comandó los ataques de Argentina como se esperaba, no se hizo el dueño del equipo y tampoco desequilibró de manera individual. Salió a los 15 minutos de la etapa final. Escasa participación.

DT: Lionel Scaloni (5): El equipo sufrió las bajas clave que tuvo, aunque el entrenador no acertó con su apuesta de Montiel y Almada desde el inicio en vez de Agustín Giay y Gianluca Prestianni, quienes venían con una mejor actualidad en sus clubes. Tácticamente, tampoco pudo superar al estratega interno Diego Forlán. Mucha mala fortuna en ambos goles rivales y caída injusta.

SUPLENTES:

Matías Soulé (5): Ingresó por Palacios en el entretiempo. Si bien participó bastante en la ofensiva, no logró imponerse del todo ni pesar en el marcador.

Gianluca Prestianni (7): Desde el inicio le aportó movilidad y frescura al ataque nacional, con atrevimiento y gambetas. Así generó el gol del 1-2 de Álvarez, con un desborde notable sobre la banda izquierda. La pidió siempre e intentó desequilibrar permanentemente, casi siempre con éxito.

Román Vega (-): Jugó sólo diez minutos.

Agustín Giay (-): Jugó sólo diez minutos.

Uno por uno: los puntajes de los jugadores de la Selección Argentina en el amistoso ante Uruguay (foto: X Uruguay oficial).

El historial de Argentina vs. Uruguay

Total de partidos jugados: 197 (contando partidos oficiales y amistosos).

Victorias de Argentina: 92.

Victorias de Uruguay: 59.

Empates: 46.

Goles de Argentina: 320.

Goles de Uruguay: 234.

La Selección Argentina cierra el 2026 ante Costa Rica: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto nacional recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre del 2026 a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.