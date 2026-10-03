¿En qué puesto largará Colapinto en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 tras la penalización?

La clasificación dejó a Franco Colapinto con una posición de partida poco favorable para el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 que se corre en Malasia. El piloto de Alpine deberá comenzar la competencia en las últimas filas, condicionado por dos penalizaciones diferentes que modificaron por completo el resultado que podía haber conseguido en pista. Ante este escenario, la escudería eligió priorizar la estrategia de carrera y conservar neumáticos para intentar recuperar terreno durante las vueltas.

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Colapinto largará el domingo 21°, posicicón que no se explica solamente por lo ocurrido durante la clasificación. El argentino llegó a esta fecha con una penalización de cinco puestos en la grilla, aplicada como consecuencia del accidente que protagonizó junto a Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú.

A esa sanción se agregó otra de diez posiciones debido a la utilización de un quinto motor de combustión interna Mercedes. El reglamento permite utilizar hasta cuatro unidades de este componente, por lo que superar ese límite generó un nuevo retraso en la parrilla.

En total, Colapinto acumuló 15 lugares de penalización. Por eso, el puesto que consiguió durante la qualy no terminó coincidiendo con el lugar desde el que comenzará la carrera.

El escenario obliga al piloto de Alpine a afrontar una competencia diferente, con la necesidad de avanzar desde las últimas posiciones y aprovechar cualquier oportunidad que aparezca en pista.

Alpine tomó una decisión diferente durante la clasificación

La situación de Colapinto también influyó en la estrategia elegida por Alpine. Como el equipo ya sabía que el argentino sufriría un importante retroceso en la grilla, decidió no plantear la clasificación de la misma manera que sus rivales.

La prioridad estuvo puesta en guardar neumáticos nuevos para la carrera y contar con mayores alternativas estratégicas. El argentino explicó que dispone de diferentes compuestos para afrontar el domingo, algo que puede resultar determinante a medida que avance la competencia.

“Tengo muchas cosas para elegir, tengo blandas, duras, medias, tengo de todo”, manifestó Colapinto. La variedad de neumáticos le permitirá a Alpine analizar distintas combinaciones según el desgaste, las condiciones de la pista y la evolución de la carrera.

El director del equipo, Steve Nielsen, también explicó que la sanción condicionaba la manera de afrontar la qualy. Según señaló, Alpine tenía cierta libertad para definir cuánto exigir el rendimiento del monoplaza durante la sesión, justamente porque la posición final de Colapinto ya iba a estar afectada por las penalizaciones.

Colapinto confía en poder remontar

Aunque comenzar desde el puesto 21 representa un desafío importante, Colapinto no considera que la carrera esté definida de antemano. El argentino entiende que las características del circuito pueden favorecer los adelantamientos. Las numerosas zonas de frenada y las rectas largas ofrecen oportunidades para ganar posiciones si el Alpine consigue mantener un ritmo competitivo.

“Creo que se puede remontar”, aseguró el piloto, quien también destacó precisamente la combinación entre las frenadas y las rectas como un factor que puede ayudar a superar rivales durante la competencia.

La estrategia de neumáticos será otro elemento central. Alpine llega a la carrera con más alternativas disponibles y buscará utilizar esa ventaja para compensar la desventaja inicial en la parrilla.

Una buena señal apareció en la tercera práctica

No todo fueron malas noticias para Colapinto durante el fin de semana. Antes de la clasificación, el argentino había mostrado una de sus mejores actuaciones del Gran Premio en la tercera práctica libre.

El piloto de Alpine terminó noveno y encontró por primera vez durante la fecha un rendimiento competitivo cuando el auto circuló con poca carga de combustible. Esa actuación había generado expectativas dentro de la escudería de cara a la qualy.

Sin embargo, el comportamiento del monoplaza cambió posteriormente. Colapinto explicó que algunos ajustes realizados a último momento estuvieron relacionados con problemas que aparecieron en el auto y que el rendimiento observado en la FP3 no pudo trasladarse completamente a la clasificación.

Además, el argentino ni siquiera necesitó marcar un tiempo en la Q2, ya que Alpine decidió concentrar parte de sus esfuerzos en ayudar a Pierre Gasly, quien consiguió avanzar hasta la Q3 y finalmente quedó en el noveno lugar de la parrilla.

El objetivo de Alpine para la carrera

En la escudería saben que Colapinto tendrá que afrontar una carrera muy diferente a la que habría disputado sin las sanciones. Por eso, el objetivo pasa por aprovechar el ritmo mostrado durante las prácticas, administrar correctamente los neumáticos y avanzar progresivamente en el clasificador.

La carrera tendrá 54 vueltas, por lo que habrá margen para que la estrategia y el desgaste modifiquen el orden inicial. Desde Alpine apuntan a terminar lo más adelante posible y sumar puntos si las circunstancias de la competencia lo permiten.

Para Colapinto, el desafío será convertir una clasificación condicionada por las penalizaciones en una oportunidad para recuperar posiciones. El puesto 21 será el punto de partida, pero el rendimiento del auto, las decisiones desde el muro y la gestión de los neumáticos determinarán hasta dónde podrá avanzar durante la carrera.

Horario del GP de Baréin 2026 de F1

Tras el GP de Azerbaiyán, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Sepang, donde se disputará el Gran Premio de Baréin entre el 2 y 4 de octubre por la decimosexta fecha. A continuación, los días y horarios: