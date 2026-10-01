El anuncio de la Fórmula 1 que pone en alerta a Franco Colapinto el mayor desafío de la cita en Malasia

Debido al conflicto bélico en Oriente Medio, la Fórmula 1 no pudo disputar el Gran Premio de Baréin en abril y debió reprogramarlo para inicios de octubre, aunque no será en la ciudad de Sakhir, sino en Malasia. Sin resolución entre Estados Unidos, Israel e Irán, la sede se trasladó al Circuito Internacional de Sepang en una temporada de mucho calor, por lo que la FIA lanzó un comunicado alertando el riesgo por las altas temperaturas.

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Con un clima cálido ecuatorial por la cercanía a la línea del Ecuador, Malasia tiene condiciones atmosféricas extremas para el deporte automotor, con una humedad que oscila entre el 80% y 90% y una temperatura de 50º C en el interior del habitáculo. La consecuencia de esto es que los pilotos perdían aproximadamente tres kilos por el calor en el GP de Malasia, que no se disputa desde la victoria de Max Verstappen en 2017.

Ahora bien, para este fin de semana, los reportes meteorológicos indican sensaciones térmicas superiores a los 31º C, por lo que la FIA declaró formalmente el estado de “Peligro por calor”. Este martes, se lanzó un comunicado anunciando que se activa el protocolo para combatir las altas temperaturas con el uso de los chalecos refrigerantes, que tiene como fin evitar que los pilotos sufran golpes de calor en medio de la carrera.

Si bien la decisión de vestir o no los chalecos será de cada piloto y equipo, lo cierto es que, en caso de optar por no usarlos, el reglamento indica que el coche deberá incorporar un lastre de medio kilo. Esto se hace con el fin de que los monoplazas se mantengan dentro del peso mínimo establecido, de manera tal de que no haya ventaja competitiva para aquellos que se nieguen a usar el equipo especial.

Cabe mencionar que el protocolo ya se activó esta temporada en Monza, aunque la situación este fin de semana será mucho más compleja. No solo será calor, sino la combinación con humedad y la probabilidad de precipitaciones para el viernes y el domingo, incluso con la chance de que haya tormenta, un factor que podría hacer más complicada la actividad en pista en el GP de Baréin en Malasia.

Así es el Circuito Internacional de Sepang.

Horarios del GP de Baréin 2026 de F1

Tras el GP de Azerbaiyán, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Sepang, donde se disputará el Gran Premio de Baréin entre el 2 y 4 de octubre por la decimosexta fecha. A continuación, los días y horarios: