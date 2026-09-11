Promesa en la Fórmula 1: Red Bull contrató al hijo de Kimi Raikkonen para su academia junior

Red Bull confirmó la contratación de Robin Raikkonen, hijo del campeón mundial Kimi Raikkonen, para sumarse a su programa de jóvenes pilotos. A los 11 años, el talento finlandés se incorpora al equipo junior bajo la conducción de Laurent Mekies para iniciar su proyección hacia las categorías profesionales de automovilismo.

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¿Por qué Red Bull busca al sucesor de Max Verstappen en la Fórmula 1?

La noticia llegó en medio de un par de años complicados desde que se dieron los cambios en la cúpula directiva, Red Bull se encuentra en un período de redescubrimiento bajo el mando de Mekies. La falta de resultados del RB22 hizo que se generen dudas en torno a la continuidad de Max Verstappen, quien finalmente confirmó no solo que seguirá en la Fórmula 1, sino que tampoco tiene planes de marcharse a otro equipo para volver a ganar.

De hecho, el piloto neerlandés extendió su contrato hasta 2030, pero el tiempo sigue corriendo y la escudería austriaca necesita comenzar a cubrirse para lo que será su futuro una vez que Max cuelgue los guantes. Sin Helmut Marko para descubrir los talentos como hizo con Verstappen, el equipo ha optado por confiar en el criterio de Mekies, quien se encargó de llevar adelante el fichaje del hijo de Kimi Raikkonen para el equipo junior.

De los kartings europeos a la F1: la promesa de 11 años que sigue los pasos de Kimi Raikkonen

Esta semana, la marca de las bebidas energéticas confirmó la contratación de Robin Raikkonen, el hijo del campeón de la F1 2007 que nació en enero del 2015 y actualmente tiene 11 años. Al igual que su padre, Robin es un apasionado por las carreras y ha pasado los últimos dos años compitiendo en el Rotax Max Challenge de kartings, primero en Suiza y después en la gira por toda Europa.

“Laurent y todos los demás en Red Bull nos han brindado un apoyo increíble durante todas nuestras conversaciones. Ofrecen un programa atractivo e integral para desarrollar y fomentar el progreso de Robin en los próximos años y proporcionarle toda la experiencia necesaria para desarrollar su talento natural”, afirmó Kimi en el comunicado publicado por Red Bull. Sin dudas, la academia ha mostrado sus resultados, ya que de ahí salieron no solo Verstappen, sino también un campeón como Sebastian Vettel.

Por su parte, Mekies señaló a Robin como “uno de los jóvenes pilotos más prometedores”, no solo por su talento al volante, sino también por su madurez fuera de las pistas. “Nuestro objetivo es desarrollarlo paso a paso, sin poner ninguna presión innecesaria sobre sus hombros. El camino en el automovilismo es largo, y le daremos el tiempo, el apoyo y los recursos que necesita para maximizar su potencial”, añadió el director de Red Bull.

Max es uno de los referentes para Robin.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Italia