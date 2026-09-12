Preocupación por Mammana en Vélez: chocó en pleno partido, lo operaron de urgencia y quedó en terapia intensiva

Emmanuel Mammana sufrió un durísimo choque en pleno partido entre Vélez Sarsfield y Newell's en Rosario por la novena fecha del Torneo Clausura. El experimentado defensor del "Fortín" fue operado de urgencia poco después e ingresó en cuidados intensivos por precaución. Sin dudas, lo sucedido con el zaguero surgido en River Plate generó preocupación en el club de Liniers que, además, se trajo un punto de su visita a la "Lepra" en el Coloso Marcelo Bielsa.

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El golpe sufrido por el central tuvo lugar a los 10 minutos del segundo tiempo cuando la visita ganaba 1 a 0 con el gol de Ronaldo Martínez. Luego de un tiro libre del elenco de casa, el arquero rival Tomás Marchiori salió con los puños en el medio del área y terminó golpeando a Mammana sin querer. Esto derivó en que el futbolista quede en el campo de juego mostrando claros signos de dolor durante varios segundos, lo cual obligó al árbitro Nicolás Ramírez a detener el juego para que lo atiendan y luego lo retiren en camilla para más tarde trasladarlo a un hospital.

Cómo está Mammana y por qué generó preocupación en Vélez: el parte médico

Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.

Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.

Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución.

Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales.

Los números de Mammana en Vélez

Partidos jugados : 86.

: 86. Goles : 1.

: 1. Títulos: Liga Profesional 2024, Supercopa Internacional 2024 y Supercopa Argentina 2025.

Emmanuel Mammana sufrió un terrible choque en pleno Vélez vs. Newell's en Rosario

A Vélez se le escapó el triunfo en el final

Más allá de lo sucedido con Emmanuel Mammana que sin dudas encendió todas las alarmas en el "Fortín", el encuentro siguió y los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto no lograron mantener la ventaja. Sobre el final del encuentro, Newell's tuvo un penal a favor y no lo desaprovechó. Alan Soñora cambió por gol a los 93 y el dueño de casa empató las acciones para sumar un punto y seguir entre los ocho primeros de la Zona A a cuatro unidades del conjunto de Liniers que la lidera.

Con este resultado, la "Lepra" también le escapa a la zona de descenso tanto en la tabla anual como en la de los promedios en la que también estuvo complicado en la presente temporada. El panorama cambió para el conjunto rosarino que se recuperó y ahora no sólo piensa en alejarse de dichos puestos, sino también en una posible clasificación a los playoffs del Clausura. Los del "Mellizo", por su parte, perdieron la chance de subirse a la punta de la anual, pero se mantienen primeros en su grupo, aunque todavía puede superarlo Instituto de Córdoba si gana su partido.