Chelsea de Enzo Fernández vs Crystal Palace por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Chelsea de Enzo Fernández arrancará su nueva campaña en la Premier League 2025/26 recibiendo al Crystal Palace este domingo en Stamford Bridge, en lo que será el debut oficial de los Blues tras una temporada exitosa que incluyó la conquista de la Conference League y el Club World Cup. Los dirigidos por Enzo Maresca buscarán mejorar su cuarto puesto de la temporada anterior, enfrentando a un Palace que llega motivado después de conquistar la Community Shield ante Liverpool la semana pasada.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Chelsea y Crystal Palace, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Chelsea y Crystal Palace?

El partido entre Chelsea y Crystal Palace por la primera jornada de la Premier League 2025/26 se jugará este domingo 17 de agosto de 2025, a partir de las 10:00 horas (hora argentina) en el estadio Stamford Bridge de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Darren England.

Los Blues llegan a este debut tras una pretemporada muy particular, ya que tuvieron descanso limitado debido a sus compromisos en el Club World Cup que conquistaron en julio. El equipo de Maresca logró apenas disputar dos amistosos preparatorios, venciendo tanto al Bayer Leverkusen como al AC Milan en casa, resultados que generan optimismo de cara al arranque oficial del campeonato inglés.

Chelsea buscará superar su rendimiento de la temporada anterior, cuando terminó en el cuarto puesto de la Premier League tras un final de campaña irregular que los dejó fuera de la pelea por el título. A pesar de asegurar la clasificación a la Champions League en la última fecha, más se espera de un plantel que nuevamente recibió inversiones millonarias en el mercado de pases, alcanzando nuevamente las nueve cifras en fichajes.

El calendario inicial será exigente para el conjunto londinense, ya que enfrentará cuatro derbis consecutivos en sus primeros cuatro partidos: Palace, West Ham, Fulham y Brentford. Esta secuencia de encuentros ante rivales de la capital inglesa representará una prueba temprana para medir las aspiraciones reales de los Blues en esta nueva temporada, especialmente considerando que históricamente Chelsea suele tener un buen rendimiento en estos enfrentamientos.

Por su parte, Crystal Palace llega a este encuentro con la confianza a tope tras su espectacular triunfo en la Community Shield, donde vencieron por penales al Liverpool de Arne Slot después de un partido muy parejo. Los Eagles demostraron carácter y calidad para plantar cara al flamante campeón de Premier League, lo que alimenta las expectativas para el arranque de la nueva campaña bajo la dirección de Oliver Glasner.

Sin embargo, el Palace tendrá un agosto muy demandante, ya que además de enfrentar a Chelsea deberá disputar el playoff de Conference League contra el Fredrikstad noruego este jueves, tras perder su apelación contra la degradación a esta competición. Además, el futuro de figuras clave como Marc Guehi y Eberechi Eze genera incertidumbre, especialmente por el interés del Liverpool en el defensor central, quien fue capitán en la Community Shield.

El historial reciente favorece ampliamente a Chelsea en este enfrentamiento, ya que los Blues mantienen una racha de 15 partidos sin perder ante Crystal Palace en Premier League, incluyendo ocho victorias en Stamford Bridge de las últimas ocho visitas de los Eagles. Además, Chelsea ha ganado los cuatro enfrentamientos previos contra equipos londinenses en jornadas inaugurales, un dato que refuerza su favoritismo para este domingo.

Formaciones probables de Chelsea y Crystal Palace

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, deberá lidiar con algunas bajas importantes para este debut. La más significativa es la de Levi Colwill, quien se perderá la mayor parte de la temporada tras sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior durante la pretemporada. Con Wesley Fofana y Benoit Badiashile también con problemas físicos, Tosin Adarabioyo está destinado a formar la dupla central junto a Trevoh Chalobah.

En el ataque, Nicolas Jackson cumple suspensión tras su expulsión contra Newcastle United al final de la temporada pasada, por lo que Joao Pedro tendrá la oportunidad de ser titular pese a que Liam Delap anotó un doblete ingresando desde el banco contra AC Milan. Romeo Lavia también está lesionado, por lo que Maresca podría repetir gran parte del equipo que enfrentó a los italianos en el último amistoso, con Cole Palmer como principal figura creativa.

Por el lado de Crystal Palace, Oliver Glasner recupera piezas importantes para este encuentro. Adam Wharton regresó para la Community Shield tras perderse el final de la temporada anterior por lesión, mientras que el capitán Marc Guehi también está disponible, aunque su futuro en el club permanece incierto por el interés de Liverpool. Daichi Kamada sufrió una lesión la semana pasada, por lo que Will Hughes y Jefferson Lerma competirán por acompañar a Wharton en el mediocampo.

Las ausencias confirmadas en el Palace incluyen a Eddie Nketiah por una lesión muscular sufrida en pretemporada, junto a los lesionados de larga duración Cheick Doucoure y Chadi Riad. Glasner mantendría el esquema que le dio resultado ante Liverpool, con Eberechi Eze y Ismaila Sarr como principales amenazas ofensivas acompañando a Jean-Philippe Mateta en el ataque, siempre que las especulaciones de mercado no afecten la concentración del grupo.

Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Gittens; Joao Pedro. Probable formación de Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi; Daniel Munoz, Adam Wharton, Will Hughes, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Jean-Philippe Mateta, Eberechi Eze.

Chelsea vs Crystal Palace: Ficha técnica