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La posible formación de River vs. Argentinos y el plan del Chacho Coudet con Thiago Almada

Thiago Almada ya forma parte del plantel de River Plate que comanda Eduardo "Chacho" Coudet. Cuál es el plan del DT con el campeón del mundo con la Selección Argentina y posible formación vs. Argentinos Juniors.

12 de agosto, 2026 | 13.15
La posible formación de River vs. Argentinos y el plan del Chacho Coudet con Thiago Almada

Thiago Almada se convirtió en el nuevo refuerzo de River Plate en el mercado de pases y ya está en condiciones de jugar en el equipo que dirige Eduardo "Chacho" Coudet. Ante la decisión de la Conmebol de postergar el partido ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana a raíz del terremoto en Colombia, el próximo encuentro del "Millonario" será ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. En él, el campeón del mundo tiene chances de jugar y decidirá el DT.

Lo cierto es que el volante con pasado en Vélez Sarsfield tiene muy pocas horas en el club y con sus nuevos compañeros. También que el equipo de Núñez no levanta cabeza, lleva seis caídas al hilo -cuatro por el campeonato, la eliminación en la Copa Argentina y la derrota con Belgrano en la final del Apertura- y necesita un triunfo. Por eso, es posible que el entrenador le dé la oportunidad a Almada de estar desde el arranque y ya piensa en una posible formación para el domingo 16 de agosto.

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El plan del Chacho Coudet con Almada en River

Thiago se sumó a las prácticas lideradas por Coudet después de firmar contrato con el "Millonario" y estuvo a la par. Es un buen indicio que invita al técnico a no sólo darle rodaje contra Argentinos Juniors, sino también que lo incluya entre los titulares. Si esto sucede, seguramente el DT  tendría que hacer modificaciones con respecto a los once que salieron al verde césped contra Tigre. Con este panorama, el jugador que llegó por 20 millones de euros siendo la compra más cara de la historia del fútbol argentino puede estar desde el arranque.

Eduardo "Chacho" Coudet piensa en el equipo de River contra Argentinos Juniors

¿Con Almada? El posible 11 de River ante Argentinos Juniors

Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; y Lucas Beltrán. De esta manera, el único cambio con respecto al cruce en Victoria sería el ingreso del campeón del mundo en lugar de Tomás Galván, aunque no está confirmado. Mientras tanto, el cuerpo técnico espera por el alta médica de Marcos "Huevo" Acuña, como también de Sebastián Driussi que regresarían en la Sudamericana.

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Cuándo juega River vs. Argentinos por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Bicho" de La Paternal tendrá lugar el próximo domingo 16 de agosto desde las 18 horas en el Estadio Más Monumental. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello y la televisación será de ESPN Premium o TNT Sports. Horas más tarde, el conjunto comandado por Eduardo "Chacho" Coudet viajará a Colombia para disputar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, duelo postergado para el miércoles 19 de agosto a raíz del terremoto.

Los números de Almada en su carrera

  • Clubes: Vélez Sarsfield, Atlanta United de Estados Unidos, Botafogo de Brasil, Olympique de Lyon de Francia y Atlético de Madrid.
  • Partidos jugados: 269 (+21 con la Selección Argentina).
  • Goles: 59 (+5).
  • Asistencias: 43 (+4),
  • Títulos: Serie A 2024 y Copa Libertadores 2024 con Botafogo; Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina.
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