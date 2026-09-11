Con Ponzio a la cabeza, River va por un central argentino que no es Francisco Álvarez

De la mano de Leonardo Ponzio, River Plate se recupera de a poco en el Torneo Clausura y las dos victorias al hilo son el punto positivo del semestre para el "Millonario". Mientras tanto, después del container y las tantas salidas en el mercado de pases, la dirigencia del elenco de Núñez trabaja en los posibles próximos refuerzos. Claro que, existe la chance de que un futbolista se vaya ahora, por lo que Stéfano Di Carlo y compañía no descartan ir por un defensor que se desempeña en el fútbol argentino.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de Sheyko Studer, zaguero que viste los colores de Independiente Rivadavia de Mendoza y que por una lesión no estuvo presente en el cruce que se llevó a cabo en el Monumental por la octava fecha del campeonato. La posibilidad de contratarlo se abrió con la posible venta de Lautaro Rivero, quien perdió el lugar en la zaga y podría seguir su carrera en el exterior. En caso de que esto suceda, la Comisión Directiva analiza seriamente el arribo del central santafesino.

Quién es Sheyko Studer, el defensor por el que avanzaría River

El futbolista de casi dos metros de altura y con pasado en Talleres de Córdoba es zurdo y es firme tanto en el mano a mano como en la lectura de juego desde su posición. Esto le permite anticipar a delanteros rivales por abajo, pero también en el juego aéreo, lo cual también explota en ataque. Studer no es un central que se limite a reventar el balón. Su perfil natural le permite abrir la cancha con soltura y filtrar pases entre líneas para conectar directamente con los mediocampistas. Posee un buen desplazamiento en largo para cambiar de orientación y buscar a los extremos a la espalda de los laterales contrarios. A pesar de su altura, maneja una buena velocidad de desplazamiento para cubrir espacios a campo abierto cuando la línea defensiva decide jugar adelantada.

Los números de Studer en su carrera

Clubes : Talleres de Córdoba, Everton de Chile e Independiente Rivadavia de Mendoza.

: Talleres de Córdoba, Everton de Chile e Independiente Rivadavia de Mendoza. Partidos jugados : 80.

: 80. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: Copa Argentina 2025 con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Sheyko Studer, el apuntado para ser refuerzo de River

Cuándo juega River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo del "Millonario" ante el "Decano" en condición de visitante por la novena fecha del campeonato tendrá lugar en el Estadio Monumental José Fierro a partir de las 17.30 del sábado 12 de septiembre. El árbitro de este compromiso será Andrés Gariano, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports y la plataforma HBO Max. El elenco de Núñez busca seguir por la senda victoriosa en el certamen y llegar a su tercer triunfo al hilo para meterse entre los ocho primeros, mientras que el dueño de casa seguir con pie firme entre los primeros puestos en la Zona A.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026