Gonzalo Montiel ingresó en la historia grande de River con una estadística increíble para su carrera

La victoria de River sobre Independiente Rivadavia fue 3-1 y esta se construyó a partir del primer gol que Gonzalo Montiel marcó desde el punto penal para desatar la alegría de los 90 mil hinchas presentes en el Monumental. Sin embargo, no se trató de un simple tanto, porque el defensor ingresó en la historia grande de la institución con un simple remate desde los 12 pasos.

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"Entreno los penales en el día a día para mejorar. Lo importante fue que seguimos creciendo como equipo", expresó el lateral derecho, que fue elegido como una de las figuras de la cancha después de Tomás Galván, que se despachó con dos goles. A "Cachete" le tocó hacerse cargo del penal y no es ninguna casualidad, debido a que se trata de un experto en la materia. No por nada, en el Mundial 2022 lo dejaron último para que remate frente a Francia y así conquistar la gloria eterna de ser campeón mundial.

El tanto que le convirtió a Independiente Rivadavia le permitió a Gonzalo Montiel alcanzar la cifra de 17 tantos con la camiseta de River. Un número más que interesante para un jugador que se encuentra en una posición donde debe evitar que los rivales lleguen al área y vinculada a las asistencias. Esto le permitió superar a otro gran jugador del Millonario como también de la Selección Argentina, que es Juan Pablo Sorín, que disponía de 16 gritos sagrados.

Sin embargo, el camino para ser el mejor de los defensores de la historia de River no es para nada fácil. El segundo lugar se encuentra en manos de Hernán Díaz, que también fue lateral, con 21 tantos. Mientras que el primer puesto es uno que pasará una gran cantidad de tiempo para que se pueda vulnerar la marca que Daniel Passarella dispone, ya que consiguió marcar 99 tantos con la banda roja sobre su pecho. Se destaca su cabezazo, pero también una gran pegada para ejecutar tiros libres.

Lo defendió a Martínez Quarta

Uno de los jugadores más criticados de la formación de River es Martínez Quarta, debido a que arrastra una colección de rendimientos que son bastante preocupantes. No solo porque deja expuesta a la defensa, sino que se trata de errores que le permiten a los rivales tener el camino más libre hacia el arco que se encuentra defendido por Santiago Beltrán. Es por ello que muchos reprochan su presencia dentro del once inicial, a pesar del respaldo de Leonardo Ponzio.

"Hoy quedó demostrado que hizo un gran partido. Obviamente, tiene el apoyo de todos nosotros y todos los compañeros le estamos encima. Se lo merece por la clase de persona que es", manifestó Gonzalo Montiel, que salió en defensa de su compañero, pero también amigo. Las palabras no gustaron mucho a los hinchas, que se mostraron en desacuerdo con el rendimiento expuesto durante los 90 minutos.