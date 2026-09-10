La cifra millonaria anual que River se ahorró con los jugadores "borrados"

Tan solo un jugador queda de todos los que fueron borrados antes de que se produzca el inicio del Torneo Clausura

En el último mercado de pases, River sacó un comunicado en donde anunciaba la baja de una gran cantidad de jugadores de la pretemporada del primer plantel. Algo casi inédito y que todavía se encuentra lejos de terminarse. Aunque esta decisión le permitió al club ahorrarse una gran cantidad de millones de dólares en lo que respecta a salarios, no podrá recuperar la inversión realizada en la contratación de dichos nombres.

{{{htmlAmp}}}

"River recuperará en este mercado de pases unos 57 millones de dólares. El monto se desprende de la liberación de contratos anuales en un total de 25 millones", expresó el periodista Maximiliano Benozzi en Clarín. Hay que recordar que los jugadores que fueron marginados se entrenaron durante este tiempo en el predio de Cantilo. Uno en donde cada uno se movía con un profesor y un preparador físico hasta resolver o encontrar una oferta que le permitiera marcharse.

River anunció que desprenderse de varios jugadores le permitirá ahorrarse una suma más que considerable anual en salarios.

"El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada. En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar", manifestó el comunicado del club. Además, en el mismo se incluían los nombres de Ian Subiabre, Santiago Lencina, Kevin Castaño, Matías Galarza y Andrés Herrera, que se encontraba a préstamo en el Columbus Crew y con quien se llegó a un acuerdo para venderlo.

De todos los nombres mencionados, solo hay uno que se mantiene entrenando de manera diferenciada, pero es producto de un problema que existe entre River y Flamengo de Brasil. Esto es producto de que Matías Viña cuenta con una opción de compra del 50 % de la ficha en 5 millones de dólares en caso de que dispute cierta cantidad de partidos con la banda roja. Sin embargo, el club brasileño no quiere contar con el jugador porque en su balance colocó su salario como baja al menos por una temporada, porque había acordado darlo a préstamo hasta el 31 de diciembre.

En los últimos días, River quiso intentar un nuevo acuerdo para desprenderse del uruguayo mundialista, pero la respuesta que entregaron desde Brasil volvió a ser negativa. Aunque todas las partes están trabajando para encontrarle un club al lateral izquierdo y que no quede sin actividad por los próximos meses. Lo cierto es que el mercado de pases a nivel internacional se encuentra muy cerca de cerrar y esto genera varias complicaciones. Además, los destinos más atractivos ya se encuentran cerrados.

Otro detalle que se desprende es que el Millonario asegura una posible ganancia de 11,5 millones de dólares en caso de que se concreten las ventas de jugadores que salieron bajo la modalidad de préstamo. Esto depende de ciertos objetivos que se cumplan, como puede ser la cantidad de partidos disputados.

El Chelsea lo volvió a rechazar

Después de ser colocado y despedido de River, Kendry Páez está teniendo un gran problema porque el Chelsea acaba de confirmar que no lo tendrá en consideración al menos para esta parte de la temporada. Al estar los principales mercados cerrados, el volante ecuatoriano cambiaría la soledad del predio de Cantilo por el frío del otoño inglés de Londres.