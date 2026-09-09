Llegó como promesa, lo borró Coudet y rompió el silencio sobre su paso en River: "Llamativa"

A mediados de 2025, River Plate incorporó a Alex Woiski, un joven delantero argentino de origen español que arribó con el pase en su poder después de su salida del Mallorca. A pesar de las grandes expectativas que produjo su llegada después de su buena actuación en el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina en 2025, el atacante no consiguió afirmarse en el plantel de Primera División: primero tuvo participación en Reserva, luego fue apartado y finalmente, junto a varios compañeros, pasó a entrenarse de manera diferenciada en el predio de Cantilo.

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Después de rescindir su vínculo con el 'Millonario', Woiski continuó su carrera en Deportivo Táchira, club venezolano en el que ya tuvo su estreno. En una entrevista con DSports, el atacante de 20 años repasó sus primeros meses en el cuadro de Núñez y explicó cómo vivió aquella etapa: "Cuando estuve entrenando con la Pimera, me sentía al nivel y tenía esperanzas de poder sumar minutos. Por un tema de suerte no se me dio y bajé a reserva, en donde por ahí no tenía la confianza del entrenador y eso dificultó todo".

Woiski contó su experiencia en el predio de Cantilo mientras estuvo apartado: "El club tomó una decisión llamativa e incorrecta"

El ex Mallorca también fue crítico con la determinación de la dirigencia de la institución de enviarlo a entrenarse a Cantilo y contó cómo recibió la noticia: "Nos enteramos por la carta esa de que teníamos que ir a Cantilo, y fue una experiencia extraña. Un club como River, para mí el más grande de América, tomó una decisión llamativa e incorrecta. Al final, el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas y estoy agradecido por eso".

Más allá de lo ocurrido durante su estadía en el club, el atacante remarcó que mantiene su vínculo afectivo con River y dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro: "Me sentía y me siento hincha de River más allá de todas las circunstancias. No haberme podido mostrarme ante el hincha de River es algo triste, pero es una puerta que hoy se cerró y que en un futuro se puede abrir. Me encanta como se vive el fútbol en Argentina y me gustaría volver a vivirlo en algún futuro, si es en River mejor. La puerta está abierta porque es un mercado que me interesa".

El delantero también explicó que su principal objetivo al llegar al 'Millonario' era tener continuidad en Primera División, aunque diferentes circunstancias terminaron condicionando sus posibilidades: "La intención siempre fue sumar minutos en Primera División, venía de dos o tres meses sin jugar en Mallorca por un tema contractual, pero no se pudo dar. Tuve lesiones en el tobillo y en el isquiotibial y eso me dificultó todo. Cuando llegué, me sorprendieron Nacho Fernández y el Pity Martínez. Son dos jugadores que tenía una técnica impresionante".

Finalmente, Woiski hizo un balance positivo de su experiencia en River y destacó los aprendizajes que obtuvo durante ese período: "Estar en River fue una gran experiencia, aprendí mucho de jugadores muy experimentados y de gran talla. Por un tema de lesiones, no pude tener minutos en Primera y jugué en reserva. Había un grupo muy cercano con referentes que son un ejemplo. Me llevo todas las enseñanzas del 'Muñeco' y de Biscay. Me tocó ir a Cantilo y estuvimos un mes y medio entrenando al máximo", cerró Woiski.

La historia de la apuesta que nunca despegó

River apostó fuerte por Woiski en julio de 2025, en pleno auge de los llamados "europibes" que comenzaban a aparecer en las juveniles de la Selección Argentina.

Nacido en Palma de Mallorca, con madre argentina y admirador de Lionel Messi y Julián Álvarez, el mediapunta despertaba ilusión por su proyección. Incluso había sido seguido por el Barcelona durante su etapa formativa en España.

Su fanatismo por River terminó inclinando la balanza cuando apareció la posibilidad de mudarse a la Argentina. Llegó con el pase en su poder desde Mallorca y fue presentado oficialmente junto a Marcelo Gallardo, Jorge Brito y Stefano Di Carlo en uno de los actos más simbólicos del mercado de pases de aquel año.

La cláusula de 100 millones que llamó la atención

La confianza que River depositó en el juvenil quedó reflejada desde el primer día. Tras la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid por 45 millones de euros, la dirigencia decidió blindar a Woiski con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra reservada para los proyectos considerados estratégicos dentro del club.

Woiski llegó a River en julio de 2025: en aquel entonces, el club le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

La decisión respondía al potencial que había mostrado durante su formación y a los antecedentes que incluían una convocatoria a la Selección Argentina Sub-20 para disputar el Sudamericano de 2025. Sin embargo, las expectativas nunca lograron trasladarse al campo de juego.

Pese a entrenarse en algunas oportunidades junto al plantel profesional, Alexander Woiski jamás logró meterse en la consideración de Marcelo Gallardo ni de Coudet. De hecho, nunca fue convocado para un partido oficial de Primera ni integró una concentración del equipo principal. Su participación quedó limitada exclusivamente a la Reserva.

Allí disputó apenas 18 de los 37 encuentros posibles, con solo ocho presencias durante la temporada 2026. Los números reflejan un ciclo que estuvo muy lejos de las expectativas generadas en su llegada.