Durante el último programa de F90, en la pantalla de ESPN se vivió un tenso momento al aire. Pese a que Luis Zubeldía -DT de Lanús- estaba presente en el estudio, Sebastián El Pollo Vignolo se pudrió y apuró a Sebastián Domínguez, a quien presionó porque todavía no se ha lanzado a dirigir en el fútbol argentino. "Tenés miedo", disparó. Inmediatamente después, y pese a las risas, el ambiente se puso un poco áspero.

Seba Domínguez siempre tuvo intenciones de ser entrenador de fútbol. Sin embargo, y de acuerdo a lo que ha manifestado en varias oportunidades, todavía no se siente preparado para tomar ese cargo. Eso sí, el curso de entrenador lo ha terminado, por lo que podría dirigir sin problemas.

Consciente de esto, El Pollo Vignolo presionó al ex defensor de Newell's para que algún día se anime a conducir un equipo del fútbol argentino: "¿Vas a dirigir vos Vélez contras el Lanús de Zubeldía?". De manera tajante, el también ex hombre del Fortín indicó: "No, vos te quedás en tu lugar y yo me quedo acá".

Luego, se produjo el picante momento en el que Vignolo apuntó contra Seba Domínguez: "Tenés miedo de dirigir". Para salir del incómodo momento, el panelista le manifestó: "No, tengo miedo de que venga otro y me saquen el lugar". Las risas terminaron coronando la conversación de la cual Domínguez parecía no querer extender.

La furia del Pollo Vignolo en el comienzo del programa en ESPN:

El Pollo Vignolo realizó un editorial en el que hizo un fuerte descargo apuntando contra varios equipos del fútbol argentino: "¿Cómo puede ser que aquellos que tienen todo a su disposición no se animen? Cómo puede ser que Crespo, que tiene muchos menos elementos que otros, no se animen que aquellos que tienen el bolsillo lleno? Crespo podría ser miserable, pero dice: 'Yo ahorro, pero tomo riesgos'. ¿Saben las cosas que se pierden cuando hay miedo a perder? Y no saben las que se ganan, cuando se apuesta para ganar. Crespo pudo haber perdido. El camino hecho ya era bueno".

Luego, el conductor agregó: "No estamos hablando de Crespo sólo porque salió campeón. Él tiene una forma y una manera: 'Y yo voy, y yo voy...". Y Gallardo... Ya sé que van a empezar: 'Otra vez con Gallardo, qué hincha pelotas este pibe...'. Sí, y Gallardo también va. Y casi todos los grandes entrenadores del mundo van. No son ciegos, no se la dan contra un paredón. Hay una frase que es: 'Y bueno, quiero morir con las botas puestas'. No, boludo, sacátelas. No te mueras, no hay que morirse. Si hay que sacárselas alguna vez, sacátelas, pero no de entrada".