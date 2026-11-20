Durante la previa al Gran Premio de Las Vegas que se disputará este fin de semana, la Fórmula 1 anunció su nueva asociación con WHOOP, una empresa de dispositivos destinados al monitoreo del estado de salud. La idea es que, a partir de la próxima temporada, los pilotos utilicen unos rastreadores de salud para medir la frecuencia cardíaca, datos que serían mostrados en directo durante las transmisiones televisivas.

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Si bien la decisión es opcional, varios pilotos se mostraron a favor del uso de esta tecnología en el experimento de la máxima categoría, aunque nuevamente apareció Max Verstappen como principal detractor. De hecho, el piloto neerlandés justificó los motivos por los que no piensa usar estos dispositivos en su cuerpo durante la conferencia de prensa previa a la vigesimoprimera fecha de la temporada.

“No participaré. No uso ningún dispositivo, tampoco para mi entrenamiento, no uso nada. En primer lugar, no me gusta que me rastreen y sé cuándo estoy cansado”, comenzó el tetracampeón del mundo. En este sentido, uno de los factores que molestan a Max es que su información y sus datos personales estén a disposición de desconocidos, aunque destacó que no tiene nada en contra de quienes sí se subieron al barco.

“Si otros pilotos quieren, entonces claro. Pero para mí, no es algo que me guste y tampoco algo que quiera que la gente vea o que quiera mostrar”, aclaró Verstappen, que también resaltó la importancia de la privacidad en el deporte. “La gente no necesita saber mi frecuencia cardíaca. ¡Yo tampoco quiero saber mi frecuencia cardíaca! Sé cuándo está alta y sé cuándo está baja. Para mí, definitivamente es una cuestión de privacidad”, agregó.

En el polo contrario a la situación de Verstappen se encuentra Charles Leclerc, quien tiene un estrecho vínculo con la marca y, a diferencia del neerlandés, sí usa dispositivos de monitoreo para entrenar. “No tengo nada que ocultar en particular. Obviamente, ahora soy embajador de WHOOP y llevo bastante tiempo usando el dispositivo para monitorizar mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy en el coche”, dijo al respecto el monegasco.

Verstappen suma tres victorias en la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Brasil