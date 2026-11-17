Franco Colapinto y Alpine se preparan para uno de los escenarios más particulares de toda la Fórmula 1: el Las Vegas Strip Circuit, en Nevada, Estados Unidos, donde se disputará la 21ª fecha de la temporada 2026.

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Aunque habitualmente se lo puede llamar “autódromo”, técnicamente no lo es. Se trata de un circuito callejero construido sobre avenidas que durante el resto del año forman parte del tránsito habitual de Las Vegas. El trazado atraviesa incluso el famoso Las Vegas Strip, rodeado de hoteles, casinos y algunas de las construcciones más reconocibles de la ciudad.

Cuánto mide el circuito de Las Vegas en la Fórmula 1

El Las Vegas Strip Circuit tiene una extensión de 6,201 kilómetros y cuenta con 17 curvas.

La carrera se disputa a 50 vueltas, por lo que los pilotos completan una distancia total de 309,958 kilómetros.

Esto convierte al circuito de Las Vegas en uno de los más extensos de la temporada. De hecho, es el segundo trazado más largo del calendario actual de la Fórmula 1, solamente por detrás de Spa-Francorchamps, en Bélgica.

Pero su característica más llamativa no es únicamente la longitud: es también extremadamente rápido.

Una recta de casi dos kilómetros

Uno de los sectores centrales del circuito se desarrolla directamente sobre el Las Vegas Strip y tiene aproximadamente 1,9 kilómetros de extensión.

Allí los pilotos mantienen el acelerador prácticamente a fondo durante varios segundos y alcanzan algunas de las velocidades más altas de toda la temporada.

El récord registrado hasta ahora pertenece a Alex Albon, que durante la edición 2024 alcanzó 368,9 km/h.

El sitio oficial del Gran Premio de Las Vegas señala incluso que las velocidades pueden superar las 215 millas por hora, equivalentes a unos 346 km/h, de manera habitual en los sectores más rápidos.

Por sus velocidades promedio, la propia Fórmula 1 compara al circuito con Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”.

Frenadas fuertes y muros muy cerca

Sin embargo, no todo es velocidad.

Después de las enormes rectas aparecen curvas lentas y fuertes frenadas, lo que obliga a los equipos a buscar un equilibrio entre baja resistencia aerodinámica para conseguir velocidad punta y suficiente carga para mantener el auto estable.

Además, como ocurre en otros callejeros, los muros están muy cerca de la pista. Un pequeño error puede terminar rápidamente con un toque contra las protecciones y una bandera amarilla o roja.

Para Colapinto, por lo tanto, será fundamental encontrar confianza rápidamente con el Alpine A526, especialmente en las zonas de frenada.

El frío, otro problema en Las Vegas

Hay otra particularidad: se corre de noche y en pleno desierto.

Para el fin de semana de 2026 se esperan temperaturas considerablemente bajas, con registros que podrían moverse aproximadamente entre los 4 y 14 grados Celsius.

Eso puede convertirse en un verdadero problema para los pilotos porque los neumáticos pierden temperatura durante las extensas rectas. Conseguir que las gomas entren en su ventana correcta de funcionamiento antes de una curva rápida o una frenada fuerte será una de las claves del fin de semana.

El circuito pasa por los lugares más famosos de Las Vegas

El recorrido atraviesa avenidas como Harmon Avenue, Koval Lane, Sands Avenue y Las Vegas Boulevard.

Durante una vuelta, los monoplazas pasan cerca de lugares emblemáticos como Bellagio, Caesars Palace, The Venetian, Wynn Las Vegas y la gigantesca Sphere.

La línea de largada y llegada se encuentra junto al complejo Grand Prix Plaza, en la intersección de Harmon Avenue y Koval Lane.

Cuál es el récord de vuelta

El récord oficial de carrera pertenece a Max Verstappen.

El piloto de Red Bull registró 1:33.365 durante el Gran Premio de Las Vegas de 2025, marca que permanece como referencia antes de la edición 2026.

El circuito forma parte del calendario moderno de la Fórmula 1 desde 2023, aunque Las Vegas ya había organizado Grandes Premios en 1981 y 1982, cuando las competencias se desarrollaban en un trazado diferente alrededor del Caesars Palace.

Ahora será el turno de Franco Colapinto: el argentino deberá enfrentarse a 6,2 kilómetros de calles, 17 curvas, enormes rectas, bajas temperaturas y velocidades superiores a los 350 km/h en uno de los escenarios más espectaculares de la Fórmula 1.