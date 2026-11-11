Inminente anuncio de Scaloni, 11 de gala ante Uruguay, nuevo capitán, sin la 10 y asado: el plan de la Selección Argentina

La Selección Argentina planifica los últimos dos amistosos del 2026, frente a Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en Córdoba. Se trata de una semana especial para el entrenador Lionel Scaloni, quien perdió a su madre hace muy pocos días y debió viajar de urgencia a su Pujato natal para darle el último adiós a Eulalia. Además, es inminente el anuncio de su renovación como director técnico de la "Albiceleste" hasta el 2029.

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La decisión del DT es colocar la mejor formación posible para recibir al equipo dirigido por Diego Forlán, mientras que todo indica que habrá más espacio para los jóvenes y el habitual recambio en el segundo encuentro, ante los ticos. Igualmente, hay bajas sensibles para este cotejo, que será el primero posterior al retiro de Lionel Messi con la camiseta nacional.

Por ejemplo, los tres primeros capitanes no estarán. Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez y Emiliano "Dibu" Martínez no podrán jugar por sus respectivas lesiones. Sin embargo, el arquero trabaja igual en el predio de la AFA en Ezeiza para continuar la recuperación de la fractura de mandíbula en el maxilar. Por lo tanto, se mantiene la incógnita en ese sentido, ya que Nicolás Otamendi también se despidió del Selecciondo. De esta manera, los principales candidatos a llevar la cinta son los campeones del mundo Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Gonzalo Montiel.

El heredero de la camiseta número 10 de Messi en la Selección Argentina sigue siendo una incógnita y lo más probable es que lo sea hasta mediados del 2027, cuando empezarían las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Es que la Conmebol y la FIFA no obligan a utilizar los números tradicionales en los amistosos, por lo que desde el cuerpo técnico prefieren esperar hasta el regreso de los partidos oficiales para que alguien lleve dicho dorsal nuevamente. En este sentido, los candidatos son Enzo Fernández, Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Thiago Almada y Franco Mastantuono.

El predio de Ezeiza contará nuevamente con una distendida cena con un asado el miércoles 11 de noviembre, como se hace habitualmente dos días antes de cada compromiso. Luego, será el turno del entrenamiento desde las 17 del jueves 12 y de la conferencia de prensa posterior de Scaloni. Más tarde, habrá descanso para aguardar el choque con "La Celeste" en la cancha de Boca Juniors. Todo indica que el viaje desde Buenos Aires a Córdoba para medirse con Costa Rica será el lunes 16.

Julián Álvarez sería titular en Argentina vs. Uruguay.

La agenda de la Selección Argentina antes de los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

Miércoles 11 de noviembre 17.00 – Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios). Jueves 12 de noviembre 17.00 – Entrenamiento (cerrado) + Conferencia de prensa de Lionel Scaloni (horario a confirmar). Viernes 13 de noviembre 20.00 – Amistoso: Argentina vs. Uruguay en el Estadio La Bombonera.

Cuándo juega la Selección Argentina: hora, TV en vivo y streaming

Argentina vs. Uruguay el viernes 13 de noviembre a las 20 en La Bombonera.

el viernes 13 de noviembre a las 20 en La Bombonera. Argentina vs. Costa Rica el martes 17 de noviembre en horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En ambos casos, la transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Flow.