Quiénes son los 4 jugadores de la Selección Argentina que siguen al Papa León XIV en redes sociales

El Papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a nuestro país en el marco de su visita y seguramente varios futbolistas de la Selección Argentina estarán pendientes. Estén o no en suelo nacional, al menos podrán seguir el día a día del sumo pontífice y su recorrido por medio de las redes sociales. Quiénes son los 4 jugadores del combinado nacional que lo siguen en su cuenta de X en la que ya cuenta con más de 16 millones de fieles.

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Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina que siguen al Papa León XIV en las redes sociales

Emiliano "Dibu" Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Nicolás Tagliafico son quienes siguen la cuenta @Pontifex_es en la ex red social del pajarito. Los cuatro campeones de América son parte de los millones de seguidores del Papa, no así en su cuenta de Instagram. Claro que, por sus respectivos compromisos con sus clubes no estarán presentes para su visita a Argentina que se extenderá desde el domingo hasta el miércoles 11 de noviembre.

El Papa León XIV visitará nuestro país desde este domingo 8 de noviembre

La agenda del papa León XIV en Argentina

La visita apostólica de León XIV se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10. La comitiva nacional estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Luego regresará a Buenos Aires y encabezará por la noche una vigilia con jóvenes en la zona del Monumento a los Españoles.

El cierre de la visita: misa en Luján y despedida oficial en Ezeiza junto a Javier Milei

El miércoles 11, último día de su visita, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján. Allí celebrará una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El cierre de la visita será a las 13:30, con la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Milei participará del acto antes de la partida del Papa rumbo a Lima, prevista para las 14.

De qué cuadro de fútbol es hincha el Papa León XIV, Robert Prevost

El estadounidense Robert Prevost hoy conocido mundialmente como León XIV, Sumo Pontífice, tiene nacionalidad peruana y simpatiza por un equipo de dicho país. Si bien aún no hay fotos con la camiseta, en las redes sociales lo vincularon fuertemente con Alianza Lima el día que fue elegido. Dicha institución milita en la primera división del fútbol de Perú. Más allá de sus trabajos en Chiclayo y las especulaciones con Juan Aurich, León XIV fue vinculado con el equipo peruano.

Sin embargo, en las redes también surgió la incógnita por si es de alguno de los grandes elencos nacionales Universitario, Juan Aurich o Sporting Cristal, aunque por sus orígenes estadounidenses también trascendió que es de Chicago Fire de Estados Unidos. Lo cierto es que en Alianza Lima ya se "apropiaron" del corazón futbolero del Papa León XIV.