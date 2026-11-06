Los ingleses prendieron fuego un muñeco de Infantino con la camiseta argentina y la frase de Malvinas

Durante la noche del jueves 5 de noviembre en Gran Bretaña se llevó a cabo una celebración que tuvo como principal protagonista a una esfinge de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Al mandamás de dicha entidad lo enviaron a la hoguera de manera simbólica luego de ser abucheado por el público presente, pero lo más llamativo fue que vestía la camiseta de la Selección Argentina con la 10 y tenía cerca un cartel con la frase "Las Malvinas son argentinas". Por supuesto, las imágenes no tardaron en hacerse virales en las redes sociales y más aún a poco tiempo de las elecciones del organismo.

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Quemaron un muñeco de Infantino en Inglaterra con la camiseta de la Selección Argentina y la frase "Las Malvinas son argentinas"

El dirigente fue uno de los elegidos para la noche en la que se conmemoró "el fracaso de la Conspiración de la pólvora", un evento en el que ciudadanos británicos eligen diferentes personajes para quemar. El detalle que no pasó inadvertido fue la casaca "Albiceleste", pero además el muñeco contaba con una tarjeta roja, la pelota del Mundial 2026 y una Copa del Mundo muy poco parecida a la real. Todo esto se dio tan sólo unos meses después de la semifinal en la que el equipo de Lionel Scaloni venció al conjunto inglés dando vuelta el partido sobre el final con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para eliminarlo del torneo y meterse en la final, 40 años después de lo que pasó en México 1986 con Diego Armando Maradona.

Qué es el fracaso de la Conspiración de la pólvora, el festejo de Inglaterra en el que quemaron un muñeco de Infantino

Con dicho "festejo" se conmemora el llamado "fracaso de la Conspiración de la pólvora" de 1605 cuando no funcionó un complot para hacer volar el Palacio de Westminster y asesinar al Rey Jacobo I. Entre ellos estaba Guy Fawkes, a quien descubrieron esa misma noche en el sótano del Parlamento. Tras caer dicho plan, el propio monarca ordenó encender hogueras para celebrar y la conmemoración se hace quemando muñecos que representen a Fawkes, para lo cual Infantino fue uno de los elegidos.

El muñeco de Gianni Infantino enviado a la hoguera con la camiseta de la Selección Argentina y la frase "Las Malvinas son argentinas"

Cuándo son las elecciones de la FIFA

El 18 de marzo del 2027 en Rabat, Marruecos, se determinará quién será el próximo presidente de la entidad hasta mediados del 2031. Hasta ahora el máximo candidato es el mandamás actual a pesar de los cuestionamientos por su desempeño, pero hay otros dos que se perfilan para ocupar su lugar. Ramón Vega, exdefensor del Tottenham de 55 años, se postuló el pasado 4 de noviembre para el puesto y a él se sumó el presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón, Kozo Tashima, quien también lanzó su candidatura en los últimos días y sueña con destronar a Infantino.