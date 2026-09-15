Pidió plata para comprar las ruedas de sus patines y competir en los Suramericanos: "Con el corazón"

Fernanda Illanes es una joven patinadora argentina, una de la larga lista de deportistas que participa en los Juegos Suramericanos que se llevan a cabo en Santa Fe este año y que también está severamente afectada por la situación del país. En su disciplina es necesaria cierta indumentaria que sin dudas es fundamental e influye directamente en su rendimiento. Sin embargo, para esta tan importante competencia, la nacida en San Juan se vio obligada a pedir dinero para poder comprar las ruedas de sus patines, algo que sin dudas no podía faltar, aunque no fue del todo suficiente.

{{{htmlAmp}}}

Pidió plata para comprar las ruedas de sus patines y competir en los Suramericanos de Santa Fe 2026

"Las ruedas las compramos nosotros. En mí caso estuvimos tratando de pedir plata, me ayudó un poco el club al cual le debo muchas cosas. Con esa plata que hemos podido conseguir ha sido lo que me ayudó a poder conseguir este juego de ruedas", contó Illanes en diálogo con TyC Sports.

A su vez, la joven que disputó los 200 metros llanos Meta contra Meta femenino y terminó séptima entre las mejores velocistas reveló que lo ideal es al menos tener dos o tres juegos de ruedas por competencia pero sólo pudo conseguir uno. Con él dio lo mejor en la pista y dejó un mensaje contundente con respecto a eso: "Se corre más con cabeza y corazón, así que siempre pongo eso en la pista y estoy muy feliz con eso".

Fernanda Illanes, la joven argentina que participa en patín en los Juegos Suramericanos

Por otro lado, la joven oriunda de San Juan aseguró que no es fácil conseguir la indumentaria para su disciplina pero que igualmente sigue adelante por sus sueños: "Lamentablemente es muy complicado lamentablemente solventar este tipo de gasto. En nuestro deporte los materiales son muy caros y también difíciles de conseguir, porque acá en Argentina no se consiguen. En tema plata es bastante caro y no queda otra que tratar de solventarlo de alguna forma o pedir ayuda y demás, es la única solución para poder conseguirlo", cerró.

Hasta cuándo se disputan los Juegos Suramericanos de Santa Fe

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que comenzaron el pasado 12 de septiembre culminarán el próximo 26 del mencionado mes. En cuanto a los números, hay 15 países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, Aruba, Curazao y Panamá. Los participantes son más de 4.000 atletas, mientras que las competencias son 43 deportes y 60 disciplinas que se distribuyen en 465 eventos.

A su vez, cuenta con tres sedes principales que son Rafaela, Santa Fe capital y Rosario, la cual abarca gran parte de lo mencionado. A su vez, hay tres subsedes fuera de la provincia: Playa Grande en Mar del Plata (surf del 19 al 25 de septiembre); el Shopping Norcenter en la provincia de Buenos Aires (bowling del 15 al 19 de septiembre) y Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel de Paraná, Entre Ríos (sóftbol del 15 al 25 de septiembre).