Después de casi un mes, finalmente retiraron la camioneta que había quedado en el medio de la Pampa del Leoncito, en el departamento de Calingasta de San Juan. Era una Toyota Hilux que fue apartada gracias a un operativo autorizado por la Justicia y llevado adelante por Gendarmería Nacional, la Policía provincial y personal de Ambiente.

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Todo comenzó el pasado 8 de agosto, cuando Pablo Abraham y Agustín Añó ingresaron al área protegida siguiendo una huella preexistente que no constituía un acceso habilitado. Recorrieron el terreno hasta que el suelo se volvió barroso y la camioneta quedó atascada.

Los hombres habían intentado sacarla utilizando una escalera metálica como rampa, pero no pudieron, así que abandonaron el vehículo y se fueron. El hecho terminó generando marcas nuevas sobre el suelo protegido.

Décadas de recuperación

El impacto sobre el terreno de la Pampa del Leoncito fue significativo. Un informe técnico determinó que la circulación de la Hilux afectó aproximadamente 280 m² y de ese total, 35,28 m² fueron considerados de daño grave.

Las huellas más profundas tuvieron entre 5 y 8 centímetros, con una profundidad promedio de 6,5 centímetros, y algunos de los surcos llegaron a extenderse durante unos 63 metros. Otros sectores sufrieron deformaciones superficiales y también hubo afectación provocada por una motocicleta utilizada durante el intento de rescate.

Lo más llamativo es el tiempo que podría llevar la recuperación natural. Los especialistas estimaron que las áreas más comprometidas podrían necesitar entre 50 y 80 años para volver a su estado original, debido a las características del suelo y su lenta capacidad de regeneración.

La Justicia también descartó que se tratara de un extravío. El juez de Paz Letrado de Calingasta Andrés Troche consideró que la existencia de una huella sobre el terreno no implicaba que su utilización estuviera autorizada.

Multas millonarias

Por el daño provocado al patrimonio natural provincial, Troche condenó a los dos involucrados a pagar una multa de $4.387.320 cada uno, equivalente a 15 sueldos del escalafón mínimo de la Administración Pública de San Juan.

A Abraham, quien reconoció que conducía la camioneta cuando ingresaron al área, se le sumó una sanción de $456.800 por haber eludido el control de Gendarmería ubicado sobre la Ruta Nacional 149. En total, las multas superan los $9,2 millones.

El retiro de la Hilux también requirió una planificación especial para evitar más daños. Las condiciones del suelo permitieron adelantar el procedimiento y el vehículo pudo finalmente ser retirado, bajo la supervisión de las autoridades.

El dinero recaudado por las multas será destinado a la protección y conservación del patrimonio natural.