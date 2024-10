"Checo" Pérez acepta que ha tenido mal año con Red Bull en F1

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez aceptó el miércoles que ha tenido un mal año con la escudería Red Bull debido a que no ha conseguido los resultados esperados y a las mejoras que ha tenido su auto.

Pérez actualmente se ubica en el octavo lugar del campeonato de pilotos con 150 puntos, muy lejos de su compañero de equipo y actual campeón Max Verstappen, quien lidera la clasificación con 354 puntos.

"Difícil, empezó muy bien, uno de los mejores inicios que he tenido en la Fórmula Uno hasta que empezaron a llegar las mejoras, ahí es cuando empezó a complicarse todo", dijo Pérez en conferencia de prensa en la Ciudad de México donde el fin de semana se correrá el Gran Premio de la Fórmula Uno.

"Ha sido un año complicado, con un auto que no le tienes confianza, pero rendirse nunca es la opción y aquí seguiremos dándolo todo", agregó el piloto de 34 años.

En las primeras cinco carreras de la temporada, Pérez subió al podio en cuatro ocasiones. En Baréin, Arabia Saudita y Japón finalizó en el segundo lugar, y en China en el tercero.

Pérez ha ganado seis grandes premios en su carrera en la Fórmula Uno desde su debut en 2011.

Respecto al campeonato de constructores donde Red Bull se ubica en el segundo lugar con 504 puntos, 40 menos de los que registra McLaren, Pérez aseguró que aún no se define, pero que necesitan más ritmo en las cinco carreras restantes de la temporada.

"El objetivo es que mejoremos, necesitamos más ritmo en carrera, quedan cinco carreras y todo puede pasar, está todo abierto para el campeonato. Ha sido un año complicado para el equipo, pero tenemos un gran líder y confío mucho en él", apuntó el piloto mexicano, quien aseguró que cumplirá su contrato con Red Bull.

"No me voy a ningún lado, tengo contrato y no hay ninguna duda de que estaré aquí el próximo año", aseguró.

En junio, Pérez firmó una extensión de dos años de su contrato con Red Bull, escudería a la que se unió a fines de 2020.

Con información de Reuters