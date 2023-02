El video que compromete a Pep Guardiola tras la denuncia contra el Manchester City: "Si me mienten"

El entrenador del Manchester City se ve apuntado por la viralización de un nuevo video tras la denuncia de la Premier League.

Durante la primera mañana en Europa se supo que la Premier League acusa al Manchester City por ser responsable en un cúmulo de irregularidades financieras ocurridas en esa institución. La Liga de ese país apunta, principalmente, al período que va del año 2009 al 2018 y que tiene, desde ya, al jeque de Emiratos Árabes. Por otro lado se conoció, además, que hace varios años el técnico de ese club, Pep Guardiola, había sostenido que "se iba a ir" en caso de que se comprobara la irregularidad.

La situación es que la liga de la Primera División de Inglaterra acusa al equipo "Ciudadano" por más de 100 supuestas infracciones financieras que está relacionadas con beneficios, cotnratos de entrenadores y diferentes regulaciones de la UEFA. Desde hace varios años se habla de la posibilidad de que, justamente, el Manchester City esté llevando adelante diferentes irregularidades y, durante varias ruedas de prensa, fue una de las preguntas principales que se le hacía a Pep Guardiola. En esta oportunidad, ante el incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes podría haber problemas.

En este punto, ahora se conoció un video en el que se puede ver a Guardiola sostener cómo actuaría de comprobarse algo así: "Cuando hay sospechas o la gente les cacusa de algo yo me acerco y les pregunto que de qué va eso. Y una vez me explican las coas y las entiendo, les creo". En esta oportunidad, todavía no hay ninguna palabra de Guardiola aunque el club lanzó un comunicado oficial en el que sostiene que están "sorprendidos por la demanda, sobre todo dado el material facilitado a la Premier".

La respuesta de Manchester City a la Premier League

Manchester City está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente dado el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la EPL.

El Club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una Comisión independiente, para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición.

Como tal, esperamos que este asunto se ponga fin de una vez por todas.