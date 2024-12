Entradas Pierce the Veil en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Pierce The Veil regresa a la Argentina en 2025 con su gira “I Can’t Hear You Tour” y un show que promete sacudir el Complejo C Art a puro hardcore. Cómo comprar las entradas, cuándo tocan y todo lo que tenes que saber para no perderte de una noche única.

Liderada por Vic Fuentes, la banda deleitó a miles de fans en Lollapalooza Argentina de 2024 y, además, brindó un sideshow en Niceto Club que dejó al público con ganas de mucho más. Por eso, regresan al país con un show que será la oportunidad clave para disfrutar de sus éxitos más emblemáticos y celebrar sus 20 años de carrera juntos.

Y es que a lo largo del “I can’t hear you tour”, Pierce the Veil no solo interpretará canciones de su más reciente álbum, Jaws of Life (2023), sino también temas de sus cinco discos de estudio con el objetivo de que sus fans viajen de regreso a los primeros días de A Flair for the Dramatic, Selfish Machines de 2010, Collide with the Sky, y la intensidad cruda de Misadventures. El setlist promete un recorrido a través de la evolución del sonido post-hardcore de la banda californiana con shows cargados de la energía y profundidad emocional que los han consolidado como íconos del género.

Conocidos por su estilo único que combina elementos de rock alternativo, el grunge y la música emo, Pierce The Veil ha dejado una huella indeleble en la escena musical desde su formación en 2006. La banda, actualmente integrada por Vic Fuentes, Mike Fuentes, Tony Perry y Jaime Preciado, ha logrado una sólida base de seguidores gracias a su particular enfoque sonoro hiperactivo, progresivo y siempre innovador. Ahora invita a sus fans a celebrar 20 años de pura música.

Pierce the Veil en Argentina 2025: dónde comprar las entradas y cuándo toca

Los californianos llegarán a Buenos Aires en 2025, pero habrá que esperar hasta el último mes del año. La fecha de regreso es el 12 de diciembre de 2025 a las 21 hs en Complejo C Art Media de Buenos Aires (Av. Corrientes 6271, CABA). La venta general de entradas para ser parte de esta cumbre del rock comienza el viernes 6 de diciembre a las 10:00hs a través de la página oficial de All Access. Las entradas son generales y tienen un precio de 60.000 pesos, sin contar el costo del servicio.