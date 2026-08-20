Qué pasó entre Diego Simeone y Julián Álvarez: la novela que sacude al Atlético de Madrid

Qué pasó entre Julián Álvarez y Diego Simeone en el Atlético de Madrid: la novela completa del delantero de la Selección Argentina.

La victoria por 2 a 0 del Atlético de Madrid en el debut de la temporada 2026-2027 de La Liga de España dejó un nuevo tenso episodio entre Julián Álvarez y el entrenador Diego Simeone. El delantero de la Selección Argentina, quien no figuró entre los convocados para el partido contra Málaga, fue insultado por un sector de la hinchada del 'Colchonero'; consultado por esta situación en conferencia de prensa, el 'Cholo' declaró de forma contundente y evitó entrar en la polémica. "Muy respetuoso con nuestra gente", sentenció.

Si bien ya retomó los entrenamientos a la par del plantel y se espera que volverá a la acción para la segunda jornada ante el Villarreal el domingo 23 de agosto, el futuro de la 'Araña' aún es incierto. Simeone dijo también que busca "armar un equipo alrededor de él", aunque el futbolista con pasado en River ya expresó su deseo de salir en este mercado de pases. Mientras tanto, el Barcelona y el Arsenal de Inglaterra aún especulan con poder ficharlo antes del cierre del período de transferencias.

Qué pasó entre Julián Álvarez y Diego Simeone en el Atlético de Madrid

El pedido de Julián para salir del Atlético: "Lo mejor para todos"

En pleno Mundial 2026 con la 'Albiceleste', Álvarez expresó su deseo de continuar su carrera en otro equipo: "Por ahí no es el momento de hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme y trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es la transferencia... Sólo voy a decir que quiero cumplir mi sueño", disparó el crack cordobés surgido en River Plate acerca de su futuro profesional. Sus declaraciones cayeron como una verdadera bomba en el "Aleti", que hace dos temporadas le pagó cerca de 95 millones de euros a Manchester City por su ficha.

Después de estas explosivas palabras, comenzaron los idas y vueltas entre el conjunto culé y el de la capital española. El cuadro rojiblanco publicó un video del CEO Miguel Ángel Gil, hablando sobre su postura acerca de la posible salida del delantero cordobés: "Mi opinión es clara, la voluntad del club también. Se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barcelona. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que él es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid, queremos seguir contando con él".

A su vez, insistió con Joan Laporta, mandamás del "Culé" y agregó: "Recientemente escuché unas declaraciones del presidente que la oferta que había hecho al club no era infinita. La única respuesta posible es que es infinita, no queremos transferirlo, no aceptaremos una de 100 millones de euros, tampoco una de 150 ni de 200".

El regreso al Atlético post Mundial y los primeros roces con Simeone

El 10 de agosto era la fecha prevista para el regreso a los entrenamientos de los futbolistas del Atlético que participaron en la final del Mundial 2026, entre ellos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso y Giuliano Simeone. En el medio, el Barcelona mantuvo una conversación con Simeone, pero la postura del DT fue inflexible: él continuaba considerándolo una pieza importante y entendía que cualquier decisión sobre su futuro debía resolverse con la dirigencia del club.

Sin embargo, el 'Cholo' no lo incluyó en la nómina para un amistoso el viernes 14 de agosto en Francia ante el Olympique de Marsella. Si bien tampoco estuvieron otros jugadores presentes en la final de la Copa del Mundo como su compatriota Juan Musso y los españoles Álex Baena y Marcos Llorente, esta decisión del entrenador alimentó los rumores de una ruptura con el club.

Julián Álvarez no sumó minutos aún en la temporada 2026-2027 con el Atlético de Madrid.

Fuera de la lista para el debut en La Liga y los cánticos de los hinchas contra él

"Julián Álvarez está destrozado anímicamente por no arreglar su salida del Atlético de Madrid, según su propio entorno", había comunicado el periodista Matías Palacios días antes de la presentación del 'Colchonero' en el certamen local. Para colmo, Julián no fue convocado por Simeone para el duelo ante Málaga: según aseguró el "Cholo" en conferencia de prensa, el delantero con pasado en Manchester City "necesita un punto para llegar" y que ni él ni su cuerpo técnico lo veían "en esas condiciones para poder jugar o participar", haciendo referencia a que hubo pocos entrenamientos desde su regreso.

Incluso sin estar presente en el terreno de juego, la 'Araña' no le escapó a la reprobación del público colchonero y un sector de las gradas le dedicó cánticos e insultos durante el partido. Al ser consultado luego por los periodistas, el entrenador le esquivó a la polémica al decir que era "muy respetuoso" con la gente.

Mientras tanto, y ante las reiteradas negativas de la institución madrileña, Barcelona acelera las gestiones por Lautaro Martínez sobre el final del mercado de pases y estaría dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros con tal de quedarse con el centrodelantero bahiense de casi 29 años. Ya sin Robert Lewandowski (se marchó libre a Estados Unidos) ni Ferran Torres (pasó a PSG por 50 millones), el entrenador Hansi Flick necesita un "9" nato en el plantel profesional. Por si fuese poco, el "Barsa" tampoco hizo uso de la opción de compra que tenía desde Manchester United de Inglaterra por Marcus Rashford.