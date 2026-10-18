Un ingeniero de la Fórmula 1 reveló que pasó con Carlos Reutemann en la definición de Las Vegas 1981: "Capricho"

El 17 de octubre de 1981 fue un día doloroso para los argentinos, que vieron cómo el campeonato de la Fórmula 1 se le escapa a Carlos Reutemann por tan solo un punto en el GP de Las Vegas. El santafesino había quedado fuera de los puntos en el Caesars Palace y perdió por tan solo un punto con Nelson Piquet y ahora, a 45 años de aquel suceso, un exingeniero de Williams reveló qué fue lo que pasó en aquella definición.

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En una reciente entrevista con Noticias Argentinas, Sergio Rinland se refirió a lo triste que fue esa derrota con el brasileño en la F1, no tanto por la histórica rivalidad con el país vecino, sino por cómo había sido ese año para el piloto santafesino. “Fue frustrante ver cómo Lole perdía ‘su’ campeonato por un punto, por ser como era Lole: honesto, derecho y cuidadoso con su equipo mecánico”, comenzó el ingeniero argentino.

Por aquellos años, Rinland todavía no había hecho su arribo al continente europeo, pero cuando se sumó a Williams desarrolló una buena relación con Patrick Head, quien era cofundador del equipo. De hecho, el argentino contó que hace un par de años se reunieron junto a su amigo Eduardo Ortiz y le preguntaron por lo sucedido con “Lole” en aquella cita en Las Vegas, cuando el FW07 comenzó a perder rendimiento en la carrera.

“Le falló el embrague, que le patinaba en cada reducción, cosa que descubrimos al regreso a la fábrica, pero Lole creyó que era un problema de la caja y, para cuidarla y que no se rompiera, aminoró el ritmo”, había respondido Head en dicha oportunidad. Ahora bien, la otra versión de los hechos indica que en Williams no habían quedado contentos con la orden desobedecida de Reutemann al rivalizar con Alan Jones, quien venía de consagrarse en 1980.

Tal es así que Rinland destacó que es verdad que lo sucedido en Brasil generó cierto malestar, ya que Jones era parte de la familia al haber estado en el equipo desde el inicio de todo. No obstante, considera que no hay motivos para considerar que perjudicaron al “Lole”: “De ahí a creer que hubo conspiraciones, no lo creo, más conociendo al equipo Williams de aquella época: tanto Frank como Patrick no sacrificarían un triunfo o un campeonato por un capricho”.

Reutemann quedó octavo en Las Vegas.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas en Austin. Allí se desarrollará el Gran Premio de los Estados Unidos por la decimoctava fecha entre el 23 y 25 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.