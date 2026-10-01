El último podio de Argentina en la Fórmula 1: quién lo consiguió y hace cuánto fue

El último podio de Argentina en la historia de la Fórmula 1 ocurrió el 23 de enero de 1982, cuando Carlos Reutemann terminó segundo en el Gran Premio de Sudáfrica. Más de 44 años después, ningún otro piloto argentino consiguió regresar a los tres primeros lugares de una carrera del Campeonato Mundial.

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La competencia se disputó en el circuito de Kyalami y abrió la temporada 1982. Reutemann, que continuaba formando parte de Williams después de haber perdido el campeonato de 1981 por apenas un punto frente a Nelson Piquet, largó desde la octava posición con su Williams-Ford.

Pese a comenzar lejos de la primera fila, el argentino avanzó durante la competencia y consiguió colocarse entre los principales protagonistas. Finalmente cruzó la bandera a cuadros en la segunda posición, a 14,950 segundos del ganador, el francés Alain Prost, que se impuso con Renault. El tercer puesto quedó en manos de otro francés, René Arnoux, también con Renault.

Aquel resultado adquirió con los años todavía más importancia porque terminó siendo el último podio de Reutemann en la Fórmula 1 y, al mismo tiempo, el último conseguido por un representante de Argentina.

La historia tuvo además un desenlace inesperado. Después de su segundo lugar en Sudáfrica, Reutemann disputó el Gran Premio de Brasil, celebrado el 21 de marzo de 1982. Allí abandonó después de 21 vueltas. Fue su segunda y última carrera de aquella temporada. Antes de la siguiente fecha, en Long Beach, el santafesino dejó definitivamente la categoría.

De esta manera terminó una trayectoria extraordinaria. Reutemann disputó 146 Grandes Premios entre 1972 y 1982 y consiguió 12 victorias, compitiendo para equipos como Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. Su punto más cercano al título llegó en 1981, cuando perdió el campeonato frente al brasileño Nelson Piquet por solamente un punto.

Después de su retiro, otros argentinos llegaron a la máxima categoría, entre ellos Oscar Larrauri, Norberto Fontana, Esteban Tuero, Gastón Mazzacane y, varias décadas después, Franco Colapinto. Sin embargo, ninguno logró hasta ahora igualar aquel segundo lugar de Reutemann.

Actualmente, Colapinto mantiene viva la posibilidad de terminar con esa extensa sequía. Hasta el 30 de septiembre de 2026, el piloto de Alpine todavía no consiguió un podio en la Fórmula 1 y su mejor resultado en un Gran Premio es un sexto puesto.

Así, el 23 de enero de 1982 permanece como una fecha histórica para el automovilismo argentino: aquel segundo lugar de Carlos Reutemann en Kyalami continúa siendo, más de cuatro décadas después, el último podio de Argentina en la Fórmula 1.