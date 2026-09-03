Qué pasó con la bandera de Malvinas de la Selección Argentina: cuál fue el destino de la misma

La Selección firmó la bandera de Malvinas y se cree que podría finalmente quedar en el Museo de la Guerra de Río Grande en Tierra del Fuego

El 15 de julio de 2026 la Selección Argentina no solo le ganó un partido a Inglaterra en las semifinales del Mundial, sino que tuvo una actuación histórica: levantó la bandera de "Las Malvinas son argentinas" y volvió a poner en el centro la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El gesto recorrió el mundo y esa sábana del hotel se volvió un símbolo de lucha.

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La bandera que levantó la Selección la tomó el futbolista Giovani Lo Celso de la tribuna, según se supo después, fue creada por un grupo de amigos. Entre ellos, se encontraba @Milo20154 que contó que la pintó el primo de su cuñada y que usaron una sábana del hotel. Los autores se mantuvieron anónimos para evitar sanciones de la FIFA o del Gobierno estadounidense.

¿Qué pasó con la bandera de Malvinas de la Selección Argentina?

Tras ganarle a Inglaterra, los jugadores de la Albiceleste posaron junto a la bandera y luego la firmaron para conmemorar el momento de la victoria. Según se conoció, la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es entregar la bandera al Museo de la Guerra de Río Grande, Tierra del Fuego, que es gestionado por excombatientes de Malvinas.

Además, los futbolistas argentinos también se comprometieron a autografiar una camiseta para los veteranos. Así, en caso de llegar al Museo, toda la sociedad podrá acercarse a ver la icónica bandera de cerca.

La Selección firmó la bandera de Malvinas y se cree que podría finalmente quedar en el Museo de la Guerra de Río Grande en Tierra del Fuego

Qué sanción le pusieron a la Argentina por levantar la bandera de Malvinas en el Mundial 2026

Si bien la bandera fue uno de los momentos más icónicos tras el triunfo de Inglaterra, la AFA fue sancionada por las implicancias políticas. La Comisión Disciplinaria de FIFA sancionó a la AFA con una multa de 10.000 dólares por la exhibición de la bandera de Malvinas, calificada como utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones no deportivas, a la que se sumaron 20.000 dólares adicionales por conducta inapropiada de los espectadores.

La decisión de la FIFA se basó en el artículo 13 del Código Disciplinario, que prohíbe servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva. Además, se estableció que la Albiceleste tendrá que jugar los próximos dos partidos de local con la mitad del aforo permitido.