Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. San Pablo en los cuartos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors enfrenta a San Pablo este martes 15 de septiembre en el Morumbí con el objetivo de pasar a la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Después de haber ganado 1 a 0 como local gracias al gol de Miguel Merentiel en La Bombonera, ahora el "Xeneize" define la serie de visitante buscando un lugar en la siguiente ronda. Para ello, no tendrán que perder si quieren evitar los penales o una posible eliminación contra el dueño de casa.

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En caso de avanzar de ronda, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se verán las caras con Vasco Da Gama de Brasil o Independiente Santa Fe de Colombia, que empataron sin goles en la ida y juegan a las 19 en suelo brasileño. Los colombianos dejaron a River Plate en el camino y ahora van por la heroica fuera de casa, aunque no la tendrán fácil. Lo cierto es que el que triunfe esperará por el conjunto de La Ribera o por San Pablo, que definirán todo esta noche a partir de las 21.30.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con San Pablo en los cuartos de la Copa Sudamericana

Si Boca gana:

Avanzará directamente a la semifinal ya que en la ida ganó 1 a 0 en La Bombonera. Allí se medirá con Vasco Da Gama de Brasil o Independiente Santa Fe de Colombia que empataron sin goles en la ida.

Si Boca empata:

Avanzará a semifinales porque ya ganó 1 a 0 en la ida y está arriba en el global.

Si Boca pierde:

Por un gol irá a penales; por dos o más quedará eliminado.

Boca enfrenta a San Pablo por los cuartos de la Copa Sudamericana

Cuándo juega Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental tendrá lugar este martes 15 de septiembre desde las 21.30 en el Morumbí. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que la transmisión será del canal DSports. El ganador de la serie se verá las caras con Vasco Da Gama o Independiente Santa Fe en la instancia de semifinales, cuyo partido culminaría antes del comienzo del de Boca en Brasil de no mediar inconvenientes.

Quién es el favorito entre Boca y San Pablo, según la IA

Análisis del partido (Vuelta - Cuartos de Final)

Favorito del partido (90 min): São Paulo . La presión del Estadio Morumbí y la obligación de remontar la serie hacen que las proyecciones de las IA y las casas de apuestas otorguen mayor probabilidad de triunfo al equipo brasileño en el tiempo regular.

Favorito a clasificar a Semifinales: Boca Juniors. Al haber ganado 1-0 en La Bombonera, a Boca le alcanza con cualquier empate o victoria para avanzar de ronda.

Pronósticos destacados de la IA