Boca tiene todo listo ante San Pablo: equipo de gala, vuelven 3 jugadores y un rival en deuda

Boca Juniors acumula buenas noticias de cara a la revancha frente a San Pablo en Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El entrenador, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, contará nuevamente con el equipo de gala después de haber derrotado a Central Córdoba de Santiago del Estero con el conjunto "muletto" en La Bombonera.

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La delegación del "Xeneize" viajará al país vecino este mismo lunes 14 de septiembre, en busca de sostener la ventaja que sacó en la ida por 1-0 en Buenos Aires y obtener el boleto a las semifinales del torneo internacional. Quienes formarán parte de los convocados nuevamente son nada menos que Álvaro Montero, Milton Delgado y Malcom Braida.

Por un lado, el arquero colombiano retornó al país luego de haber viajado a su tierra natal por la muerte de su abuela. En tanto, el mediocampista de contención ya se recuperó de una distensión en los isquiotibiales y el lateral izquierdo suplente se repuso de una contractura muscular. De esta manera, el estratega contará de nuevo con ellos, aunque el único que tiene su sitio en el once asegurado es el ex Vélez bajo los tres palos.

Boca va con lo mejor a San Pablo: la posible formación

Para tratar de lograr el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana en el Morumbí, todo indica que Arruabarrena colocará de arranque a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado o Tomás Belmonte, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Ángel Merentiel.

Paredes, otra vez titular y capitán en Boca vs. San Pablo.

San Pablo perdió con suplentes, tiene un mediocre Brasileirao y llega sin Jonathan Calleri

El estratega Dorival Júnior colocó a un equipo alternativo en el clásico paulista frente a Palmeiras como visitante, perdió por 2-0, jugó con un hombre menos desde los 39 minutos del primer tiempo y marcha 11° en la liga local. Para colmo, no tendrá al capitán y goleador argentino para la revancha por acumulación de amonestaciones.

Cómo ver San Pablo vs. Boca en vivo: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el martes 15 de septiembre de 2026 a las 21.30 horas de Argentina, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. La transmisión en vivo en la televisión será de DSports, en tanto que el streaming online irá por DGO y Disney+.

¿Qué necesita Boca para eliminar a San Pablo en la Sudamericana?