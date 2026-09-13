Jugó en Boca, fue campeón del fútbol argentino y lo quiere la Selección de Italia

Un futbolista argentino apareció en el radar de la Selección de Italia, que busca reconstruirse después de quedar afuera del Mundial 2026 por tercera edición consecutiva. Se trata de Vicente Taborda, exjugador de Boca Juniors y campeón del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino con Platense. Después de su experiencia en el 'Calamar', el mediocampista de 25 años se convirtió en una de las figuras de Panathinaikos de Grecia: en sus primeros nueve partidos de la temporada marcó tres goles, todos en sus últimas tres presentaciones, y aportó dos asistencias.

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Según informó Tuttomercato, Taborda se encuentra en la órbita del entrenador Roberto Mancini para Italia, que en la próxima fecha FIFA comenzará su participación en la Liga de Naciones de la UEFA. Incluso, según trascendió, el volante con pasado en el 'Xeneize' ya habría dado su aprobación ante una eventual convocatoria a la Azzurra.

Además, el periodista Simone Bernabei aseguró que el futbolista argentino ya habría dado el "visto bueno" ante la posibilidad de ser citado por la Azzurra. De esta manera, podría convertirse en una alternativa para el seleccionado italiano de cara a su próxima etapa.

Si finalmente se concreta su convocatoria, Taborda podría compartir plantel con Mateo Retegui, delantero argentino de Al-Qadisiyah, quien viene siendo convocado habitualmente por la Selección de Italia durante los últimos años.

El paso de Vicente Taborda por Boca

Taborda surgió de las divisiones inferiores de Boca y llegó a tener participación con el primer equipo antes de continuar su carrera en otros clubes. Su recorrido por el fútbol argentino incluyó posteriormente a Platense, donde encontró continuidad y logró convertirse en una pieza importante del equipo.

En 2025 fue una de las figuras de Platense durante la campaña que terminó con la consagración en el Apertura, título que le permitió al mediocampista de 25 años dar un nuevo salto en su carrera y posteriormente continuar su trayectoria en el fútbol griego.

"Cuando puedo, lo sigo": el fanatismo de Taborda por Boca

"Cuando puedo lo sigo a Boca. No veo todos los partidos porque a veces se me hace muy tarde, sobre todo cuando juega a la noche. Soy hincha del club y siempre voy a querer jugar ahí. A quién no le gustaría ser un protagonista importante y ganar títulos ahí... Acá todos me preguntan por Boca", esbozó Taborda en el diálogo con DSports acerca de lo que representa el "Xeneize" en su vida y en su carrera. Cabe destacar que sólo disputó 17 partidos en la Primera del club y ganó un título, además de los conseguidos con la Reserva en 2021 y 2022.

Por otro lado, con respecto a Platense también habló y agregó que le pasa algo parecido con Boca. "Si bien no salí de ahí, ellos me abrieron las puertas dos veces. Ir a la cancha y saber que van a jugar la Libertadores debe ser algo inolvidable para el hincha", añadió. Mientras tanto, la gente del "Calamar" se ilusiona con la gran participación del equipo en el torneo continental: actualmente, el cuadro que dirige técnicamente Martín Palermo (ídolo de Boca) está en cuartos de final y buscará una heroica clasificación el próximo martes cuando reciba a Fluminense en Vicente López.