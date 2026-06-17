Partido EEUU el 19 de junio brinda oportunidad de poner de relieve diversidad del equipo mundialista

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos vs Paraguay

​El partido del viernes entre Estados Unidos y Australia ofrece a los coanfitriones no solo ‌la oportunidad de asegurarse ‌una plaza en la fase eliminatoria del Mundial, sino también de celebrar la historia de la comunidad negra y poner de relieve la diversidad del equipo y de Seattle.

El partido coincide con el "Juneteenth", que conmemora la abolición de la esclavitud y ​se convirtió en ⁠fiesta nacional en Estados Unidos en 2021, y ‌una serie de actos en Seattle ⁠y sus alrededores combinarán la ⁠pasión local por el fútbol con lo social.

El partido del viernes y la afluencia de visitantes ofrecen "una oportunidad ⁠única para celebrar una parte realmente importante ​de la historia de nuestra nación", ‌afirmó el miércoles Girmay Zahilay, ‌responsable del condado de King. "No sería la primera ⁠vez que el deporte y la justicia social se unen".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Marcus Green, del Comité Asesor del Juneteenth Matchday de Seattle, señaló que esta festividad "nos pide ​que ‌recordemos (...) la incómoda y esencial verdad estadounidense: que la libertad no es un momento aislado. Es una práctica, un proyecto inacabado, y por eso el Juneteenth es importante".

El partido ⁠se celebra en medio de los intentos del Gobierno del presidente Donald Trump de erradicar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, que están siendo impugnadas ante los tribunales.

Sin embargo, el exjugador de la selección masculina Tony Sanneh, que formó parte de la histórica trayectoria ‌del equipo hasta los cuartos de final del Mundial de 2002, afirmó que la diversidad de la plantilla actual representa a toda la nación.

"Para mí, personalmente, es reconfortante", declaró a Reuters. "Si nos fijamos en los ‌jugadores del equipo, son muy internacionales, muy representativos de nuestro país, así que podemos celebrar al equipo y ‌celebrar esta festividad ⁠juntos".

"Creo que podría ser representativo de cómo esperamos que sean todas las comunidades ​y ciudades de Estados Unidos: en realidad no importa dónde hayas nacido, ni dónde nacieran tus padres".

Con información de Reuters