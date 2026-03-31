Ecuador empata 1-1 con Países Bajos, que sobrevive a una temprana tarjeta roja

Mark Flekken de Países Bajos comete penal sobre Gonzalo Plata de Ecuador

Países Bajos logró empatar a 1-1 con Ecuador a pesar de ‌jugar con 10 ‌hombres durante casi todo el partido amistoso preparatorio para el Mundial disputado el martes.

Los neerlandeses sufrieron la expulsión del lateral Denzel Dumfries a los 12 minutos, tras haberse adelantado en el marcador gracias a un gol ​en contra de ⁠los visitantes en el minuto 3.

Un centro ‌raso de Cody Gakpo desde la ⁠izquierda sorprendió al defensa ⁠ecuatoriano Willian Pacho, quien desvió el balón a su propia portería bajo la presión de Donyell ⁠Malen.

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Ecuador empató desde el punto penal ​a los 23 minutos gracias ‌a un remate de ‌Enner Valencia, después de que el portero ⁠neerlandés Mark Flekken derribara a Gonzalo Plata con una entrada torpe.

Minutos antes, Plata también se había abierto paso con fuerza entre ​la defensa ‌para regatear a Dumfries, quien derribó al centrocampista ecuatoriano cuando este se dirigía hacia la portería, lo que no dejó al árbitro otra opción que ⁠mostrarle una tarjeta roja directa.

Ecuador también estrelló un balón en un poste al comienzo del partido, cuando un toque sutil de John Yeboah se quedó a centímetros de la portería. Flekken bloqueó el disparo de Yeboah en el minuto ‌42 con una gran parada.

Los neerlandeses tendrán un amistoso más de preparación antes del Mundial como locales ante Argelia el 3 de junio. Su primer partido en el Grupo F del torneo ‌que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos será ante Japón en Dallas el 14 ‌de junio.

Ecuador, que ⁠empató con Marruecos en Madrid el viernes pasado, compite en el ​Grupo E junto a Costa de Marfil, Alemania y Curazao.

Con información de Reuters