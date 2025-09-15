Res y Segura hicieron historia en el Abasto Shopping: campeones del Argentina Padel Tour

El pádel argentino vivió una jornada inédita el último fin de semana: por primera vez un torneo oficial del Argentina Padel Tour se disputó en el interior de un centro comercial. El escenario fue el Abasto Shopping, donde la dupla integrada por Charly Res y Matías Segura se consagró campeona tras un intenso partido que quedará en la memoria de los fanáticos.

En un encuentro maratónico de 2 horas y 3 minutos, Res y Segura superaron por 6/4, 3/6 y 7/5 a Gabriel Marchesani y Federico Galarza, asegurándose los 1.000 puntos en juego. Con el triunfo, la pareja no solo se quedó con el título, sino también con un lugar en la historia del circuito profesional.

Del viernes 12 al domingo 14, el estadio especialmente montado en el primer piso del shopping se mostró colmado en cada jornada, confirmando el creciente interés del público por este deporte.

El certamen repartió más de 6 millones de pesos en premios y dejó una postal inédita: un torneo de alto nivel jugado entre las vidrieras y pasillos de uno de los centros comerciales más emblemáticos de Buenos Aires. La única referencia previa a una experiencia similar había sido en 2022, cuando Leo Augsburger y Alex Chozas disputaron allí un partido de exhibición.

El Argentina Padel Tour continúa consolidándose como el circuito profesional del país, con competencias en distintas ciudades a lo largo del año. Su objetivo es claro: impulsar el crecimiento del pádel argentino y brindar a los jugadores la posibilidad de medirse en torneos de primer nivel.