Pablo Longoria tambalea en River: por qué puede irse el director deportivo español

River Plate podría desplazar a Pablo Longoria a fin de año. Qué hizo el director deportivo y quién definirá su continuidad. (Foto: Christophe SIMON / AFP)

River Plate encara un cierre de temporada exigente, con los clásicos ante Racing y Boca Juniors en el horizonte y decisiones que también marcarán su proyecto para 2027. Mientras el equipo se concentra en los próximos partidos, la dirigencia tiene por delante una revisión de su estructura deportiva y uno de los que podría abandonar la institución es Pablo Longoria, el director deportivo nacido en España que arribó en abril.

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La continuidad del director deportivo quedó bajo análisis y su salida en diciembre aparece como el escenario más probable, según informó TyC Sports. El ejecutivo europeo ya sabe que su desempeño será evaluado por las autoridades del club una vez que el primer equipo finalice la competencia.

De acuerdo con esa información, haría falta un cambio importante para revertir la tendencia. Sin embargo, la decisión final la tomará el presidente, Stéfano Di Carlo, principal impulsor de su contratación y quien ya había manifestado públicamente que todos los roles son analziados en el club.

La revisión se produce unos seis meses después de su desembarco en Núñez. Longoria había llegado con la misión de conducir el proyecto futbolístico, aunque su designación y el alcance de sus funciones generaron cuestionamientos desde el inicio, según la misma cobertura.

Qué hizo Longoria durante sus primeros meses en River

El directivo mantuvo un perfil bajo, con pocas intervenciones públicas. Su actividad incluyó visitas habituales al River Camp para conversar con los entrenadores de las divisiones inferiores, una parte del trabajo que quedó menos expuesta que las incorporaciones del plantel profesional.

Bajo su conducción se creó el Departamento de Performance, un espacio destinado al análisis de video, la nutrición y otras áreas de apoyo al fútbol. Esa iniciativa formó parte del objetivo de organizar una estructura deportiva que fuera más allá de cada mercado de pases.

El balance de su gestión, por lo tanto, abarca tanto decisiones sobre futbolistas como cambios en el funcionamiento del área. Lo que todavía no se conoce es qué peso tendrá cada aspecto en la evaluación que realizará la dirigencia.

Cuánto gastó River en los mercados de pases con Longoria

La captación de jugadores es una de las especialidades de Longoria, conocido en España con el apodo de "el niño de la Play". Sin embargo, desde su llegada a River solo intervino en una ventana de transferencias. Ese período estuvo marcado por una inversión cercana a los 70,7 millones de dólares, y por una reestructuración que también incluyó salidas y rescisiones de contratos.

El volumen del mercado integra el contexto de una gestión breve y de alta exposición. No obstante, la información disponible no detalla una evaluación individual de los refuerzos ni permite adjudicar a una operación específica la posible partida del director deportivo.

(Foto: Reuters).

El respaldo de Di Carlo y el caso de Tobías Andrada

Antes de que trascendieran las dudas sobre su futuro, Di Carlo había destacado públicamente el aporte del área técnica. Durante una reunión de Comisión Directiva, el presidente explicó su influencia en la incorporación de Tobías Andrada. "La oportunidad se dio con informes de una magnitud y contundencia que jamás habíamos contado", había expresado en una entrevista pasada.

Ese respaldo muestra el lugar que la dirigencia le había asignado al análisis previo de las contrataciones. Ahora, el mismo presidente que promovió la llegada de Longoria tendrá la última palabra sobre su continuidad al frente del proyecto.

Quién podría acompañar a Longoria si se concreta su salida

Una eventual desvinculación también alcanzaría a Domingo Catoira, el directivo franco-español incorporado en junio por recomendación de Longoria para trabajar en scouting. Su futuro aparece ligado al del responsable deportivo, siempre dentro del escenario informado y no como una salida oficializada.

Longoria arribó con experiencia en instituciones europeas como Newcastle, Atalanta, Sassuolo, Juventus y Valencia, además de su etapa como presidente del Olympique de Marsella. Ese recorrido había sido una de las credenciales de su contratación.

Por ahora, no hay una decisión definitiva comunicada ni un reemplazante anunciado en la información consultada. River deberá resolver si sostiene la estructura que comenzó a construir en abril o si encara otra reorganización de su conducción deportiva para 2027.