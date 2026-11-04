Owono rompió el silencio tras la muerte que le provocó a Jesús de Miguel: "Dolor"

Jesús Owono rompió el silencio horas después de la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español que murió horas después del choque que tuvo con el arquero nacido en Guinea Ecuatorial. Este último se expresó con un triste comunicado a través de las redes sociales que hizo oficial el FC Andorra, del que defiende los colores. El guardameta, que también fue confundido con otro jugador con el mismo apellido, se mostró triste por lo sucedido y lo expresó con un mensaje sobre lo que será su futuro después de lo que pasó.

{{{htmlAmp}}}

El triste comunicado de Owono tras la muerte de Jesús de Miguel en España

Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado.

Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían.

Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús».

El comunicado de Jesús Owono por parte del FC Andorra

El momento del choque que derivó en la muerte de Jesús de Miguel en España

El delantero de 30 años chocó violentamente contra el guardameta durante el encuentro cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en mitad de cancha, luego de un pase largo desde su propia área. En el círculo central, Owono buscó despejar la pelota con un salto acrobático y terminó impactando de lleno con su rodilla en el pecho del atacante, quien sufrió un paro cardíaco. Instantáneamente, De Miguel se desvaneció y causó conmoción tanto dentro como fuera del campo.

Los propios rivales, desesperados, pidieron atención inmediata. Jesús de Miguel fue reanimado rápidamente y trasladado a un hospital en el que falleció horas después de permanecer internado en terapia intensiva. Por supuesto, la noticia causó conmoción a nivel mundial en el fútbol y varias estrellas no tardaron en dejar sus sentidos mensajes para la familia del hombre del Tenerife.

Qué puede pasar con Owono después de la muerte de Jesús de Miguel

Desde España ya comunicaron que se abrió una investigación por parte del Grupo de homicidios de la comisaría provincial de Policía, en Santa Cruz de Tenerife. Las penas podrían ser durísimas para el guardavalla ecuatoguineano de 25 años, que impactó brutalmente al rival en el pecho y fue expulsado de inmediato por el árbitro del encuentro Manuel Ángel Pérez Hernández, aunque la tarjeta no significa una responsabilidad penal. Para que efectivamente exista un delito, la Justicia de España debe analizar las circunstancias de la jugada, la conducta del futbolista y su relación con el fallecimiento.