Atacaron a un jugador por confundirlo con el involucrado en la muerte del español

Luego de que se confirme la muerte de Jesús de Miguel, futbolista de 30 años del Tenerife de España, Jesús Owono quedó en el ojo de la tormenta por chocarlo en el campo de juego para frenar un ataque. El arquero nacido en Guinea Ecuatorial golpeó con su rodilla en el pecho del delantero y este último cayó en el verde césped, fue reanimado tras un paro cardíaco y trasladado a un hospital donde murió horas después. Miles de usuarios confundieron a otro jugador llamado Michel con el mismo apellido con el guardameta que -cerró su Instagram- y lo liquidaron en sus redes sociales con mensajes racistas, por lo que este último respondió con un contundente comunicado.

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El comunicado de Michel Owono, jugador al que confundieron con Jesús Owono

En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra.

Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús.

Además, quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad.

Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo.

El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen calidad en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida.

Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, que se han preocupado y que han defendido el resto [nota: dice "el resto", aunque contextualmente puede ser una errata en el original por "a los demás" o similar] en estos momentos tan duros. De verdad, se agradece de corazón.

POR UN MUNDO CON MÁS RESPETO, MENOS ODIO Y MÁS HUMANIDAD.

El comunicado de Michel Owono sobre la confusión con su nombre

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó a Jesús de Miguel y quedó involucrado en su muerte

El arquero que quedó envuelto en este hecho nació el 1° de marzo del 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y debutó en el equipo juvenil del Alavés en 2016 para luego irse al Club San Ignacio de la Tercera División española. En enero del 2022 hizo su presentación oficial en la máxima categoría vistiendo el buzo del Alavés y a mediados del 2025 fue transferido a préstamo al FC Andorra por una temporada. Con 25 años, es además internacional con la selección de su país a la que representó en más de 40 ocasiones desde su primer encuentro en 2019.

Cómo fue el golpe que recibió Jesús de Miguel contra el arquero Jesús Owono

En el cierre del partido entre el Tenerife y el CF Andorra de la Segunda División de España, el arquero salió a cortar cuando el delantero venía de frente y conectó su rodilla al pecho del atacante. Este último cayó al verde césped y despertó preocupación entre compañeros y rivales. El cuerpo médico ingresó rápidamente y luego de reanimarlo lo trasladaron al hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde murió horas después.