Quién es Jesús Owono, el arquero que golpeó a Jesús de Miguel y quedó involucrado en su muerte

Jesús Owono quedó en el ojo de la tormenta después de haber chocado fuerte a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que murió horas después en el el hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de España. Este último sufrió un paro cardíaco en pleno verde césped después del fuerte rodillazo en el pecho por el que el guardameta nacido en Guinea Ecuatorial se fue expulsado.

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Claro que lo futbolístico pasó a segundo plano con la imagen del delantero en el piso mientras compañeros y rivales se preocupaban por él, siendo uno de ellos el arquero que le dio el golpe.

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó a Jesús de Miguel en España

El portero nació el 1° de marzo del 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, e hizo su debut en el equipo juvenil del Alavés en 2016 para luego irse al Club San Ignacio de la Tercera División española. En enero del 2022 hizo su presentación oficial en la máxima categoría vistiendo el buzo del Alavés y a mediados del 2025 fue transferido a préstamo al FC Andorra por una temporada. Con 25 años, es además internacional con la selección de su país a la que representó en más de 40 ocasiones desde su primer encuentro en 2019.

El fuerte impacto en el pecho de Jesús de Miguel cuando intentó disputar la pelota contra su rival provocó que este último caiga al verde césped y sufra un paro cardíaco. Mientras tanto, el arquero se retiraba del campo de juego y ni bien se dio cuenta de la situación se dio vuelta y se acercó al atacante. El cuerpo médico ingresó rápidamente y pudieron reanimarlo para luego trasladarlo al hospital donde murió horas después. Owono fue el apuntado por lo sucedido tanto en sus redes como en las del club que representa y luego de varias horas tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram después de las fuertes críticas recibidas.

Los números de Owono, el arquero involucrado en la muerte de Jesús de Miguel

Clubes : FC Andorra y Alavés de España.

: FC Andorra y Alavés de España. Partidos jugados : 47 (+46 con la Selección de Guinea Ecuatorial).

: 47 (+46 con la Selección de Guinea Ecuatorial). Goles recibidos : 51 (+43).

: 51 (+43). Vallas invictas: 16 (+18).

Murió Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que sufrió un terrible golpe

Jesós Owono afuera de las canchas: Beethoven, penales con un influencer y Marvel como una pasión

Entre sus principales gustos fuera del fútbol existe la música -para estudiar relajado-, pero también las películas. El nacido en Guinea Ecuatorial desarrolló un gusto personal por el universo Marvel que demuestra con colección de figuras de superhéroes como también de villanos. A su vez, como es habitual entre los futbolistas, también es fanático de los videojuegos. Por último, una de sus apariciones más destacadas fue junto al streamer TheGrefg, con quien participó de una competencia de penales en la que intentó atajar contra él y sus compañeros.