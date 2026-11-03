El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel: "No hay palabras"

La muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español de 30 años que falleció después de sufrir un fuerte choque durante un partido entre el Tenerife y el FC Andorra por la segunda división del fútbol español, generó una profunda conmoción en el mundo del deporte. Entre las numerosas personalidades que expresaron su dolor por la noticia apareció Lionel Messi, quien utilizó sus redes sociales para despedir al delantero y enviarle sus condolencias a sus seres queridos.

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"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", escribió el ex capitán de la Selección Argentina en una publicación de su cuenta de Instagram. El astro rosarino, que construyó gran parte de su carrera profesional en España durante su etapa en el Barcelona, se sumó así a las muestras de acompañamiento que llegaron desde distintos puntos del planeta.

El mensaje de Lionel Messi tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: "No hay palabras".

Otro argentino que manifestó su tristeza fue Nico Paz, actual futbolista del Como de Italia y una de las figuras de la 'Albiceleste'. El mediocampista de 22 años nació en Tenerife, ubicada en las Islas Canarias, y mantiene un vínculo especial con el club ya que años atrás allí jugó su padre, Pablo Paz. "No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz", publicó en sus redes sociales.

También se expresó Gonzalo Crettaz, arquero argentino de 26 años que actualmente juega en el NEC Nimega de Países Bajos. El guardameta compartió equipo con De Miguel durante dos temporadas en el CD Castellón, entre 2023 y 2025, período en el que ambos fueron protagonistas del ascenso a la Segunda División española en 2024. "Descansa en paz", fue el breve mensaje que le dedicó al delantero.

Qué le pasó a Jesús de Miguel Alameda

El delantero de 30 años chocó violentamente contra el arquero rival, Jesús Owono, durante el encuentro entre Tenerife y Andorra. El choque se dio cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en mitad de cancha, luego de un pase largo desde su propia área.

En el círculo central, el arquero Owono buscó despejar la pelota con un salto acrobático y terminó impactando de lleno con su rodilla en el pecho del delantero. Instantáneamente, De Miguel se desvaneció y causó conmoción tanto dentro como fuera del campo. Los propios rivales, desesperados, pidieron atención inmediata.

Si bien el futbolista nacido en Madrid recibió asistencia médica sobre el césped, luego del ingreso de los servicios médicos, no pudo recuperarse. Fue reanimado y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permaneció internado hasta hoy. El partido fue suspendido y, previamente, el arquero vio la roja.