Oficial: Ávalos pegó el portazo y se fue de Independiente

El TMS, que es el sistema de registro de los pases, en Paraguay cerraba en la noche del viernes y esto provocó que Gabriel Ávalos decidiera aceptar la propuesta que le había llegado para abandonar Independiente en medio del Torneo Clausura. La decisión sorprende porque el club se queda sin una de sus figuras más importantes dentro de la zona de ataque y deberá salir a buscar un reemplazante a días de que el mercado argentino quede cerrado hasta diciembre.

"El delantero seguirá su camino en Paraguay, luego de que ambas instituciones alcanzaran un entendimiento total para concretar la operación. El acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo mantenía con el Club Atlético Independiente y establece, además, una reducción de las deudas que nuestra institución mantenía con Olimpia por la adquisición del futbolista Facundo Zabala", expresa el comunicado que la institución brindó en sus redes sociales.

"En ese marco, se incluye la cancelación total de la tercera cuota y de un porcentaje de la cuarta y última cuota correspondiente a la transferencia de Zabala, así como también compromisos futuros que el Club mantenía con el propio Ávalos, alcanzando una suma total de USD 950.000 por todo concepto", agrega. Los hinchas no quedaron conformes con la decisión porque expone al equipo y, como se mencionó, es necesario salir a buscar un reemplazante a días del cierre del mercado de pases.

Sin embargo, se trata de una decisión que tiene una cuota de acierto porque lograron cancelar deudas con un jugador que se encontraba a meses de quedarse con el pase en su poder. Esto permite no gastar dinero a futuro, evitar la llegada de inhibiciones y que el delantero deje algún rédito económico al marcharse a Olimpia de Paraguay. "Gabriel Ávalos firmará contrato con Olimpia por tres años", expresó el periodista Germán García Grova.

"Desde el Club Atlético Independiente queremos agradecerle a Gaby por el respeto, el profesionalismo y la entrega que demostró durante su paso por nuestra Institución y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", expresa el final del comunicado que el Rojo compartió en su cuenta de X (ex Twitter).

El reemplazante para Ávalos

De acuerdo con los trascendidos, Jadson Viera se encuentra interesado en sumar los servicios de Adolfo Gaich, que está defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata. Lo particular es que es un equipo que está en cuartos de final de la Copa Libertadores y no pareciera ser una operación fácil de llevar a cabo.

No obstante, la transferencia de Gabriel Ávalos a Olimpia le permite a Independiente ganar un cupo para poder reforzarse en los próximos días y esto lo llevaría a establecer un contacto formal con Estudiantes para conocer condiciones, además de preguntarle al jugador qué tan interesado se encuentra en la propuesta.