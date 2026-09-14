No va a Boca: Argentinos definió el futuro de Hernán López Muñoz en el fútbol argentino

Mientras el mercado de pases se encuentra cerrado en varias partes del mundo, el fútbol argentino todavía expone algunos movimientos y sondeos. Uno de los rumores que había comenzado a correr era que Boca se encuentra interesado en quedarse con la ficha de Hernán López Muñoz, pero Argentinos Juniors, en las últimas horas, tomó una decisión más que importante con su futuro. Una que sorprende y de gran manera.

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Lo primero a mencionar es que no se trató de una acción de mercado propiamente dicha, sino de un beneficio que el club de La Paternal disponía sobre el jugador. Uno que se podía ejecutar en cualquier momento de la temporada. "Hernán López Muñoz es de Argentinos. Llegó a un acuerdo con San José Earthquakes: adquirió el 100 % de los derechos económicos del jugador y el club de la MLS se quedó con una plusvalía del 20 % sobre el valor de compra", señaló el periodista Germán García Grova.

Se trata de un movimiento de mercado más que interesante, porque el Bicho se aseguró la continuidad de un enorme jugador. Si se repasan sus estadísticas, es posible apreciar que jugó 46 partidos, anotó 11 goles y repartió cuatro asistencias. Además de que fue clave en el recorrido que su equipo llevó a cabo en la temporada 2025 durante la Copa Argentina, pero que no alcanzó para quedarse con el título frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Esta decisión de Argentinos Juniors le permite asegurarse a Hernán López Muñoz al menos hasta diciembre de 2029. Un jugador que es muy solicitado en cada mercado de pases, pero que ahora deberán sentarse a negociar con el club argentino para obtener su ficha en caso de que lo deseen. Uno de los pretendientes era Boca, pero se quedará con las manos vacías porque, de momento, no hay una intención de venderlo.

Además, el Xeneize tenía el mercado de pases abierto por lesión hasta la noche del lunes 14 de septiembre y este tipo de negociaciones implica varias jornadas de idas y vueltas para afinar detalles de números, como también de objetivos deportivos que se colocan para incrementar la cifra final a cobrar.

Por otro lado, se debe considerar que la decisión de Argentinos Juniors nace por medio de un pedido de Nicolás Diez de conservar a una de sus figuras cuando en el último mercado de pases viene de perder a un jugador clave como Alan Lescano, que se marchó a Vasco da Gama de Brasil, que se encuentra jugando la Copa Sudamericana.