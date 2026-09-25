Por qué no juega San Lorenzo este fin de semana del 26 y 27 de septiembre

San Lorenzo no tendrá partido este fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de septiembre. El motivo es el parate del fútbol argentino dispuesto por la AFA como parte de la fecha FIFA, que interrumpe la actividad de la Liga Profesional durante este fin de semana.

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La decisión fue analizada por el Comité Ejecutivo de la AFA y busca evitar que el campeonato quede detenido durante varias semanas. De esta manera, la competencia se retomará durante el primer fin de semana de octubre, aunque algunos equipos deberán afrontar sus compromisos sin los futbolistas convocados a sus respectivas selecciones.

Por qué no hay fútbol argentino este fin de semana

La fecha del campeonato prevista para este fin de semana quedó suspendida por el calendario internacional de selecciones. La AFA resolvió que el fútbol argentino no tenga actividad entre el 26 y el 27 de septiembre y que la competencia se reanude la semana siguiente.

El parate ocurre en un momento particular del calendario: varios clubes cuentan con jugadores convocados a sus selecciones. La alternativa elegida por la dirigencia del fútbol argentino fue no detener completamente el campeonato durante tres semanas y continuar con la próxima fecha, aun cuando algunos equipos no puedan disponer de todos sus futbolistas.

En el caso de San Lorenzo, el equipo viene de perder 2-0 ante Boca por la décima fecha del Torneo Clausura, disputada el domingo 20 de septiembre en el Nuevo Gasómetro. El propio club confirmó después del encuentro que su próximo compromiso será frente a Defensa y Justicia.

Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo

El regreso del Ciclón será por la fecha 11 del Torneo Clausura. San Lorenzo visitará a Defensa y Justicia el sábado 3 de octubre, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

El encuentro está programado para las 14:45, hora argentina. La fecha y el horario fueron confirmados tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y también aparecen en las agendas actualizadas de la Liga Profesional.

El DT Rubén Insua.

Será el primer partido de San Lorenzo después de un descanso de casi dos semanas. La última presentación del equipo fue justamente ante Boca por la décima fecha, por lo que el plantel tendrá varios días de preparación antes de volver a competir de manera oficial.

El calendario que le espera al Ciclón

La fecha 11 comenzará el viernes 2 de octubre y se extenderá hasta el lunes 5. San Lorenzo tendrá su compromiso el sábado, cuando visite a Defensa y Justicia.

Después, el equipo continuará con un calendario que contempla nuevos partidos durante octubre. Entre ellos aparecen los cruces ante Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata y Newell's, de acuerdo con el fixture disponible para el Torneo Clausura.

Por lo tanto, los hinchas de San Lorenzo deberán esperar una semana más para volver a ver al equipo en cancha: este fin de semana no habrá partido y el próximo desafío será Defensa y Justicia, el sábado 3 de octubre a las 14:45.